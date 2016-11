In zwei Reihen vor dem Zoll

Derzeit stehen die Camions aufgrund des Schweizer Nachtfahrverbots in zwei Reihen vor dem Autobahngrenzübergang Weil/Basel. Die rechte Spur ist für Fahrer reserviert, die verzollen müssen, was ein bis zwei Stunden dauern kann. Auf der mittleren Spur stehen die Fahrzeuge, die die Schweiz im Transit durchqueren und deren Abfertigung durch neue Hochkabinen nur einige Minuten in Anspruch nimmt.

Baulich lässt sich nichts mehr machen. «Die Situation ist ausgereizt, zu diesem Schluss kam auch eine Expertenrunde», berichtet Müller. Probleme gibt es viele. So ist im letzten Jahr ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall am Stauende gestorben. «Viele Unfälle passieren beim Einscheren auf die eine verbliebene Spur», sagt Müller.

«Es gibt Chauffeure, die das Licht ausmachen, weil hinter ihnen ein Camion angekommen ist. Wenn er wegfährt, bekommen sie das nicht mit», ergänzt Müllers Stellvertreter Andreas Schaffhauser. Andere schalten die Warnblinkanlage ab, weil deren klickendes Geräusch sie beim Schlafen stört. Vorgekommen ist auch, dass ein Lastwagen einige hundert Meter rückwärts fuhr oder ein Chauffeur sich weigerte, mit seinem Fahrzeug aufzuschliessen, weil er seine Ruhezeit absitzen wollte. «Die Autobahn ist doch kein Parkplatz», ärgert sich Müller.

Vor dem Grenzübergang Basel/Weil kontrollieren ständig zwei Polizeibeamte, um das Autobahndreieck Weil freizuhalten. «Ohne das gibt es fünf bis zehn Kilometer Stau», so Müller. In Rheinfelden sind sogar 13 bis 14 Schweizer und deutsche Beamte im Einsatz, weil sich Chauffeure nicht an die Vorgaben halten. Die Ampel für Transitfahrzeuge schaltet so auf Grün, obwohl der wegfahrende Camion verzollen muss. Folge sind Rückstaus bis zum Grenzübergang.

Müller sieht sich vor allem als Ideengeber und will seine Vision jetzt den Politikern schmackhaft machen. Die Kosten schätzt er auf 100 Millionen Euro. Ort möchte er keinen nennen. Wer sich in der Region auskennt, kommt allerdings als möglichen Standort schnell auf die alte Zollanlage Ottmarsheim (F).