Gemäss Informationen der «Schweiz am Sonntag» wird die Gesellschaft bald in Mars One AG umfirmiert. Hinter diesem Namen steckt der Niederländer Bas Landsdorp, der sich zum Ziel gesetzt hat, als erster Menschen auf den Mars fliegen zu lassen – ohne Rückfahrticket.

Dazu fehlt es ihm jedoch noch sowohl an Technologie wie an den Finanzen. Einen Teil will er über die Börse aufbringen und dazu könnte die Basler Cashloud/Mars One etwas beitragen: Sie ist an der Frankfurter Börse notiert. Die deutsche Börsenaufsicht Bafin warnt allerdings vor Investitionen.