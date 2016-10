Es ist gewagt, das Vorhaben von Programmchef Erik Julliard. Denn das erste Mal in der Geschichte des Glaibasler Charivaris wird dort eine Baselbieter Gugge auftreten. Um die Akzeptanz für die «Fremden» zu steigern, engagiert Julliard noch eine weitere Gugge — aus Basel versteht sich. Mit der «Schotte Clique» und den Prattler «Nachtfalter Schränzer» sind somit erstmals zwei Guggen am Charivari vertreten.

Bei anderen Auftritten setzt Julliard auf Bewährtes. So ist der Haus-Schnitzelbangg «d’Gwäägi» wieder am Start. «Letztes Jahr haben wir sie gleich bis ins 2075 kontraktiert», erzählt Julliard. Zudem ist Mats Brenneis, der letztes Jahr mit seiner Darstellung des «Helgebueb» überzeugte, wieder mit dabei. Diesmal als «dr Drummelkeenig».

Auch das Schauspielensemble bleibt unverändert. Unter der Leitung von Colette Studer will das Ensemble die letztjährige Vorstellung, die in einem Setzkasten spielte, noch übertreffen. Wieder kündigt sich ein spektakuläres Bühnenbild an, «dass zurück zu den Wurzeln des Handwerks geht und handgemalt ist», so Studer. Mehr verraten will sie jedoch noch nicht. Tickets für das Charivari, das vom 4. bis zum 18. Februar stattfindet, sind ab Mittwoch im Verkauf. (SRB)