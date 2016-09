Auch zur Debatte steht eine Privatisierung der Spitalgruppe, ob mit dem Kanton als Eigner oder sogar ohne. Unterstützen Sie das, da so alle Player mit gleich langen Spiessen kämpfen könnten?

Wir würden das begrüssen. Zwar gibt es ja Modelle, die den Einbezug der öffentlichen Hand weiterhin möglich machen. Etwa eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, wie wir selbst eine sind. Nicht nötig ist hingegen eine vollständige Privatisierung. Wichtig ist aber, dass die Mehrfachrolle der Kantone aufgehoben wird, als Besitzer, Betreiber und Planer der Gesundheitsleistungen. Eine stärkere Verselbstständigung wäre ein Modell, das ermöglichen würde, dass sich dritte Partner beteiligen könnten. Ich denke hier etwa an andere Kantone oder weitere Player.

Zum Beispiel das Claraspital?

Wir sind im ersten Moment wohl weniger gefragt. Unsere Rolle ist eine andere.

Kann die Solothurner Spitäler AG, die weiterhin in Kantonsbesitz ist, ein Vorbild sein?

Das könnte durchaus sein. Ich denke auch an die Spital Thurgau AG. Dort merkt man keinen Unterschied zu einer gemeinnützigen AG. Es sind selbstständige Gesellschaften und weiter weg von den kantonalhoheitlichen Aufgaben. Die Trennung der verschiedenen Rollen ist sichergestellt.

In Basel-Stadt dürfte es politisch sehr schwierig werden, das Unispital stärker vom Kanton zu lösen und zu einer gemeinnützigen AG umzuformen. Wie könnte Lukas Engelberger vor allem linke Kreise doch davon überzeugen?

Mit dem Beispiel des Claraspitals. Wir sind ein Spital der erweiterten Grundversorgung mit den Schwerpunkten Bauch- und Tumorerkrankungen, erbringen medizinische Spitzenleistungen, engagieren uns als universitäres Lehr- und Forschungsspital, bilden Pflegekräfte, Assistenzärzte und Unterassistenten aus, bieten eine Notfallstation und sind so ein fester Teil der Gesundheitsversorgung der Region. Auch lassen wir nicht nur Patienten mit Zusatzversicherungen ins Haus, sondern sind offen für alle. Wir haben also identische Aufgaben wie die öffentlichen Spitäler. Und es funktioniert.

Ein wichtiges Ziel der Spitalgruppe ist die Stärkung Basels in der hoch spezialisierten Medizin (HSM). Welchen Beitrag kann das Claraspital leisten, das auch HSM anbietet?

Zunächst: Die Stärkung des HSM-Standorts Basel und die Sicherstellung der medizinischen Forschung muss ein wichtiges, ja geradezu zentrales Ziel der geplanten gemeinsamen Anstrengungen sein. Die Steigerung der Effizienz und die Vermeidung von Doppelspurigkeiten sind zwar ebenfalls wichtig, aber alleine deswegen müssten sie die Spitalgruppe nicht in Angriff nehmen. Die Regierungen beider Basel werden Schwerpunkte in der HSM bilden müssen, vielleicht auch mal nur an einem Standort. Dies kann auch ein Privatspital sein. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass gewisse Leistungen in der Region irgendwann nicht mehr angeboten werden, sondern nur noch in Zürich oder Bern. Für den Life-Science-Standort Nordwestschweiz wäre das fatal. Wir vom Claraspital sind bereit und in der Lage, hier eine noch aktivere Rolle zu übernehmen.

Sie sagen, Sie seien bereit, aber das Claraspital ist nicht in die Strategie der Regierungen beider Basel zur HSM eingebunden.

Das ist so. Ich bin aber überzeugt, dass wir noch zum Zuge kommen werden, wenn parallel zur Gründung der Spitalgruppe die Kantone im Rahmen der Vergabe der Leistungsaufträge entscheiden, in welchem Spital welche HSM-Disziplinen angeboten werden. Wir sind immerhin das grösste Bauchzentrum in dieser Region mit einer grossen allgemeinen inneren Medizin und ausgewiesenen Spezialitäten. Es gibt hier kein anderes Spital, das so viel spezialisierte und hoch spezialisierte Leistungen in der Viszeralchirurgie erbringt. Es liegt auf der Hand, dass wir bei diesen beiden Schwerpunkten künftig eine noch wichtigere Rolle spielen sollten. Die beiden Kantone werden in diesen Bereichen nicht darum herum kommen, noch enger mit dem Claraspital zusammenzuarbeiten.