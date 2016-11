Doppelte Aufgabe für das Basler Stimm- und Wahlvolk. Am 27. November steht nicht nur die eidgenössische Abstimmung über den Atomausstieg an, auch zwei Sitze in der Kantonsregierung werden vergeben.

Aufgrund unterschiedlicher Fristen konnten die beiden Unterlagen aber nicht zusammen versandt werden.

Vizestaatsschreiber Marco Greiner erreichten am Dienstag deshalb schon Telefonanrufe von verwirrten Wählern. «Es ist komplizierter als auch schon», sagt er auf Anfrage. Das habe sich aber nicht vermeiden lassen.

Die Staatskanzlei mahnt deshalb zur Konzentration bei der Stimmabgabe: «Auf keinen Fall dürfen die Wahl- und Abstimmungszettel gemeinsam in ein Kuvert gesteckt werden. Ansonsten ist die Stimmabgabe ungültig.»