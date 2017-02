Noch sind die Verantwortlichen von «Paradise War – die Bruno Manser Story» auf der Suche nach Geld. Und dabei gehen sie ungewöhnliche Wege. «Interessierte Personen können in den Film investieren, wenn sie 100'000 Franken beisteuern. Als Gegenleistung winken die Beteiligung am Erfolg des Filmes und verschiedene Privilegien wie Set-Besuche oder exklusive Premieren», schreiben sie einer Medienmitteilung.

Diese zumindest für Schweizer Verhältnisse neuartige Finanzierungsmethode ist gemäss Produzent Valentin Greutert nötig, weil sich die ansonsten für Schweizer Grossproduktionen übliche Co-Produktion beispielsweise mit Deutschland nicht anbiete. «Bruno Manser ist Basler, die Geschichte spielt in Basel, auf Borneo und in New York. Wir hatten zu wenig in der Hand, um einem anderen deutschsprachigen Land die Zusammenarbeit schmackhaft zu machen.»

Was anderen Ländern als Identifikation fehlt, hat Manser für die Schweiz und insbesondere für Basel im Überfluss. «Die Geschichte von Bruno Manser ist für Schweizer Verhältnisse beispiellos», sagt Greutert. «Sie hat alles: Abenteuer, Drama, grosse Fragen rund um globale Konzerne, Staatsinteressen und kleine Völker. Und mittendrin ein Basler, der sich uneigennützig für ein indigenes Volk einsetzt, mit seinen Aktionen zum Staatsfeind wird und spurlos verschwindet.»

Eines der Ziele des Manser-Films ist, dass Bruno Manser mit seinen Werten auch im 21. Jahrhundert viele Menschen inspiriert und ihnen Mut macht, sich für eine bessere Welt einzusetzen, sagte Erbenvertreter Kaspar Müller an der Medienkonferenz. Ein Schlüssel dazu dürfte der Basler Schauspieler Sven Schelker sein. «Ich werde als Vorbereitung mehrere Wochen mit den Nachfahren der Penan im Urwald verbringen, damit ich ihre Techniken lerne, etwa wie man mit einem Blasrohr jagt oder sich barfuss im Dschungel bewegt», sagt der 28-Jährige, der 2015 an der Berlinale mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet wurde.