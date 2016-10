Offiziell steht die CVP geschlossen hinter dem bürgerlichen Viererticket mit FDP, LDP und SVP. Bei der Basis bestehen aber teilweise grosse Vorbehalte gegenüber dem Schulterschluss – namentlich mit der SVP. «Eine Partei, die so mit Andersdenkenden umgeht und ein Gemeinwesen so reinreitet, wie die SVP das mit der Masseneinwanderungsinitiative getan hat, kommt für mich nicht infrage», sagt Martin Oberholzer. Der 70-Jährige, der im Wahlkreis Basel-Ost für den Grossen Rat kandidiert, ist ein CVP-Urgestein. Insgesamt vier Mal wurde er bereits für die Partei ins Basler Parlament gewählt, erstmals 1976. Zwei Jahre war er Fraktionspräsident, drei Mal schrieb er das Parteiprogramm für die Legislatur mit. Mit der aktuellen Politik seiner Partei hat der frühere Pathologieprofessor jedoch Mühe. «Ich kann meine Parteileitung nicht verstehen.» Der SVP gehe es nur um Machtgewinn, nicht um eine konstruktive bürgerliche Zusammenarbeit – «und niemand durchschaut das».

Doch Oberholzers Kritik geht noch weiter: Den Wahlkampf des bürgerlichen Vierertickets bezeichnet er als «Sauglattismus»: «Statt über Sachpolitik zu diskutieren und zu erklären, was eine bürgerliche Politik anders machen will, werden die Kandidaten in lächerlichem Umfeld präsentiert. Das ist reiner Populismus und für mich nicht glaubwürdig sondern unehrlich.» Auch FDP-Regierungsrat Baschi Dürr werde er auf seinem Wahlzettel nicht ankreuzen, sagt Oberholzer: «Angesichts der aktuellen Skandale bei der Polizei wage ich zu behaupten: Der Fisch stinkt vom Kopf.» Wenn man von Dürr etwas höre, seien es immer nur Reaktionen: «Er beherrscht seine Arbeit nicht, hat zu wenig Sachkenntnis und keine Fantasie oder Kreativität. Für mich ist er keine Führungsperson», sagt Oberholzer, der es im Militär bis zum Oberst der Sanitätstruppen brachte.

Noch voll im Berufsleben

Auch mit mittlerweile 70 Jahren ist Oberholzer noch voll aktiv. Er arbeitet für den Bund und ist mitverantwortlich für die Aus-, Weiter- und Fortbildung der Militärärzte in Absprache mit zivilen Rettungssanitätern. Dass er überhaupt nochmals für den Grossen Rat kandidiert, ist Zufall. Zwei Tage bevor die Kandidatenlisten abgegeben werden mussten, klingelte das Telefon. Die Partei suchte händeringend nach Ersatz, weil zwei Personen abgesprungen waren. «Jemanden in Not lässt man nicht im Stich», sagte sich Oberholzer und erklärte sich bereit, die Lücke zu füllen. Schon beinahe ein Déjà-vu. Auch als er vor mittlerweile 40 Jahren zum ersten Mal in den Grossen Rat gewählt wurde, hatte er eigentlich nur als Listenfüller zugesagt.

Oberholzer stammt aus Gossau im Kanton St. Gallen – «CVP-Land», wie er sagt. Eine andere Variante gab es nicht: Die Schulhäuser waren nach Konfessionen getrennt, «und am Sonntag sind um 9.30 Uhr die CVP-Leute in den Gottesdienst gegangen, um elf die von der FDP.» Im Alter von 20 Jahren kam er 1966 erstmals für zwei Wochen nach Basel, um die eidgenössische Maturitätsprüfung abzulegen. Die Affinität zur Stadt blieb. Nach den ersten Jahren an der katholischen Universität Fribourg studierte er schliesslich Humanmedizin in Basel. «Das war eine andere Welt – ein Teig und ich war der Ausländer», erinnert sich Oberholzer, der noch immer mit starken Ostschweizer Dialekt spricht. Anschluss fand er über die katholische Gemeinde, so lernte er auch seine Frau kennen.