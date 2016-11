Mit seinen 50 Jahren ist das Antikenmuseum noch ein Säugling in Relation zur Zeitspanne, die es abdeckt: 5000 Jahre. Die rund 10 000 Gegenstände, die es beherbergt, stammen aus der Zeit von 4000 Jahren vor bis 400 Jahre nach Christus. Sie kommen alle aus dem Mittelmeerraum: Ägypten, Vorderer Orient, Griechenland und Italien. Und sie haben noch etwas gemeinsam: Fast alle sind sie Geschenke von Privaten. Dieses Museum entspringt der Grosszügigkeit. Daran wird nun erinnert, das wird am Wochenende gefeiert. Mit Debatten, einer Party am Samstagabend und einem Familientag am Sonntag (Programm: www.antikenmuseum.ch).

Bis vor 50 Jahren gab es keinen Ort für die Antike im humanistischen Basel. Vereinzelte Objekte lagerten im Kunstmuseums-Magazin. Heute ist das Haus das einzige seiner Art in der Schweiz. Auf manchen Gebieten, etwa mit seiner griechischen Vasensammlung, ist es weltweit führend.

1959 hat Giovanni Züst mit dem Schenken begonnen: 600 Werke. 1963 zog Robert Käppeli nach: 400 Werke. Als andere Besitzer antiker Schätze das sahen, sagten sie sich gemäss Museumsdirektor Andrea Bignascas Zusammenfassung der Geschichte: «Wenn der Käppeli dem Antikenmuseum etwas schenkt, dann muss ich ihm auch etwas schenken.»

Nach dem Segen das Sparen

Die schlausten Schenker knüpften ihre Gaben an Forderungen: Züst verlangte, dass die Regierung ein Haus bereitstellen müsse. So eröffnete 1966 das Antikenmuseum am heutigen Standort, im Berri-Bau am St. Alban-Graben. Viele Jahre später, 1981, wollten Peter und Irene Ludwig, dass das Museum ihren Namen mitannehme. Es bekam dafür 200 Meisterwerke aus der renommierten Sammlung des Paars. Und nennt sich seither: «Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig».

Bignasca erinnerte an der gestrigen Pressekonferenz an die acht Gründungsväter und sämtliche guten Taten aller Vorgänger. Ein paar Auszüge: 2001 ist die Ägyptenhalle eingeweiht worden, 2002 die Abteilung Orient. 2005 ist die Skulpturenhalle rundum überholt worden. Und alle Basler dürften sich an die Tutanchamun-Ausstellung unter Peter Blome erinnern.