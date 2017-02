Der SP-Nachwuchs schläft

Selbstverständlich wurde der glorreiche Tag auch noch in einer Reihe Selfies verewigt. Vor allem die kurdischstämmigen Politiker haben offenbar eine Vorliebe dafür. Kurz nach Sitzungsstart postete Edibe Gölgeli (SP) ein Foto von ihr und ihrem «Göttikind» Alexandra Dill.

Der zweieinhalb Monate alte Nachwuchs der frisch nachgerutschten SP-Grossrätin schlief derweil friedlich in einem Retrokinderwagen im Vorzimmer der Tribüne und sorgte bei politischen Mitstreitern und Gegnern gleichermassen für Entzücken.

Regierungsrätliche Spendierhosen

Durch die vielen Unterbrüche während den Wahlen bot der gestrige Morgen reichlich Gelegenheit, um Hände zu schütteln und Duzis mit den frisch gewählten Parlamentariern zu schliessen. Zumal der Kaffee umsonst war. Regierungsrat Baschi Dürr hatte die Spendierhosen an, denn vorgestern durfte er den 40. Geburtstag feiern.

Generell glänzten die Magistraten mit ihrer Präsenz: Selten sah man so viele Regierungsräte an ihrem Platz. Manche Grossräte nutzten die Pause und versuchten mit den anwesenden IT-Technikern die neu personalisierten WLAN-Zugänge einzurichten. Schnell machten die erste Big-Brother-Gerüchte die Runde. Nachdem zuletzt immer mehr Interna durch Indiskretionen öffentlich wurden, solle so die Kontrolle über die Parlamentarier verbessert werden, wurde gewitzelt.