Während sich die Muttergottes in Rauch und Nebel auflöst, darf das Christuskind bei Hans Bock dem Älteren weiterhin segnend sein Ärmchen ausstrecken. Der Blond gelockte Bub ist ein Zitat aus der vorreformatorischen «Solothurner Madonna» von Hans Holbein dem Jüngeren. Er thront nun nicht mehr auf dem blauen Mantel seiner Mutter, sondern auf der Schlange, deren Bosheit er überwinden wird.

In diesem und zahlreichen weiteren Beispielen erweist sich die «Archäologie des Heils» als eine philologische

Tiefenbohrung. Ursprünglich war sie angeregt durch das fünfhundertjährige Jubiläum, das Basel dieses Jahr mit mehreren Ausstellungen in Erinnerung ruft: 1516 hat Erasmus von Rotterdam hier seine neue Übersetzung der Evangelien vorgelegt. Und damit auch die Kunst herausgefordert. Denn wenn der Reformator selbst das beste Bild Christi in der schriftlichen Überlieferung ausmachte: Seiner Zeit fehlt es nicht an Darstellungen, die das Leben und Sterben, die Auferstehung und das visionäre Nachleben des Erlösers anschaulich machen.

Private Stifter lassen sich in Andacht porträtieren und treffen im Diptychon hautnah zusammen mit dem Schmerzensmann. Jesu «Passbild» zirkuliert im kirchlichen wie im privaten Gebrauch, mehrteilige Passionen fordern auf zu Demut und Frömmigkeit.

Wissen und Schauen

Der Kurator Bodo Brinkmann, der die Ausstellung zusammen mit Katharina Georgi verantwortet, empfahl bei der Medienkonferenz, Kapitel für Kapitel den bebilderten Glaubensfragen nachzugehen. Schriftliche Einführungen folgen dem Lebenslauf und der Nachwirkung von Christi Leben und Sterben, kommentieren die dicht gehängten Erzählungen — so knapp, wie es dem Besucher entgegenkäme und doch so dicht, wie es die wissenschaftliche Ambition verlangt, erläutert Brinkmann.

Auch wer das grosse Wissen um die Wirksamkeit des Christusbilds beiseitelässt, wird auf seine Rechnung kommen: Für so viele Erzählungen, wie sie diese Bilder in sich tragen, gäbe es in Texten gar keinen Platz.