«Viel Energie und Enthusiasmus» bringe Reifert mit, lobte Direktor Josef Helfenstein die neue, junge Mitarbeiterin (Jahrgang 1981), die zuletzt am Metropolitan Museum in New York ein Postdoc absolviert hat. Nina Zimmer wechselt derweil nach Bern, wo sie gleich zwei Museen zugleich leitet: das Zentrum Paul Klee und das Kunstmuseum Bern.

Damit sind noch längst nicht alle offenen Stellen am Kunstmuseum Basel besetzt. So viele Wechsel und neue Stellen wie dieses Jahr gab es vielleicht noch nie. In den oberen Etagen offen ist unter anderem weiterhin die Leitung des Kupferstichkabinetts – derzeit leitet Anita Haldemann seit vielen Monaten die Abteilung ad interim.

250 Bewerbungen hängig

Schon lange offen ist auch die Stelle «Kurator(in) Programme». Letztere wurde bereits im Frühling ausgeschrieben, rund 250 Bewerbungen kamen gemäss Museumsdirektor Josef Helfenstein rein. Doch dann kam es während der Stabübergabe zu weiteren Wechseln, gab es derart viel zu organisieren. Das sei nicht ganz glücklich gelaufen, aber: «Besser verschieben und dann gut besetzen», sagt Helfenstein. Ausgeschrieben ist zudem die Stelle des kaufmännischen Direktors, das heisst des Co-Direktors des Kunstmuseums, des wichtigsten Mannes für die administrativen und finanziellen Belange – es könnte natürlich auch eine Frau sein. Der jetzige kaufmännische Direktor, Stefan Charles, übernimmt per 2017 die Leitung der Kulturabteilung von Schweizer Radio und Fernsehen.

Er halte seinen Kopf über Wasser, sagt Helfenstein auf die zusätzliche Arbeitsbelastung durch die vielen Neubesetzungen angesprochen. Die Wechsel seien auch eine Chance, ein neues Team aufzubauen, «mit einer guten Mischung von Energien». Er möchte vieles am Haus ändern, sich den anderen Institutionen der Stadt öffnen. (spe)