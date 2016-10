Am Schweizer Reparaturtag erhalten Mixer

ein zweites Leben

Am Samstag findet der erste Schweizer Reparaturtag statt. Mit dabei ist auch der ReMarkt in Büsserach. Dort können Besucher unter Anleitung gratis alle Arten von Elektrogeräten reparieren. Dank der Koordination der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) nehmen über 20 Reparatur-Initiativen und Repair Cafés in der Deutschschweiz am Reparaturtag teil. Gemeinsam wird man den ersten Schweizer Rekord im ehrenamtlichen Reparieren aufstellen. Gemessen wird dieser an der Menge der reparierten Gegenstände und an deren Gewicht.

Samstag, ReMarkt, Industriestrasse 6 in Büsserach, 10 bis 16 Uhr.