Alles, was das Sammlerherz begehrt

Rund 100 Aussteller nehmen am Wochenende an der 41. Basler Sammlerbörse teil. Diese ist die grösste ihrer Art in der ganzen Schweiz. Daher finden Sammler und Sammlerinnen auch alles, was das Herz begehrt. Zudem gibt es in diesem Jahr ein weiteres Highlight: Exklusiv zum 100-Jahr-Jubiläum des Messeplatzes Basel wird an der Briefmarken-Sonderschau «Mubaphil» ein Sondermarkenbogen und ein Sondercouvert verkauft.

Samstag und Sonntag Rundhalle der Messe Basel, jeweils 9 bis 17 Uhr.