Feuer und Magie, spassige Clowns, erstklassige Artistinnen und Artisten, atemberaubendes in der Luft und am Boden – all das erleben Sie im Winterzauber des Circus Gasser-Olympia. Zirkusdirektor Dominik Gasser präsentiert auf der «Brot und Spiele»-Tournee die grosse Sensation: Er hat den König der Tiere mit seinen Löwinnen in die Schweiz geholt. Die Vorstellung findet in festlichem Ambiente statt, dazu kann man ein feines Essen im Zirkus-Restaurant geniessen. Der Circus GO gastiert bis 18. Dezember in Aesch, Vorstellungen finden jedoch nicht täglich statt.

Samstag, Premiere auf dem Löhrenacker in Aesch, 20 Uhr (www.circus-go.ch).

Tournee mit Gori Women’s Choir