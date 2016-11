Ein gutes Essen in gemütlicher Runde, ein paar zwielichtige Personen, die ihr Unwesen treiben, und plötzlich Mord und Totschlag. So geht es bei einem Dinner-Krimi zu und her. So auch diesen Sonntag in Münchenstein. Unter dem Titel «Wenn Hausfrauen morden» sollen die Gäste der Kommissarin Denise Falk helfen, den verstrickten Fall aufzuklären. Versüsst wird der Abend durch eine gehörige Portion Humor und natürlich das obligate Dessert am Ende.

Sonntag, Hotel Hofmatt Münchenstein, Beginn um 17 Uhr.

Harte Jungs verhauen sich in der Joggelihalle