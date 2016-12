Zehntausende von Kerzen sollen die Schweiz am Samstag erhellen, um so ein Zeichen der Verbundenheit und des sozialen Zusammenhalts zu setzen. Jedes Licht soll ein Bekenntnis für eine Schweiz sein, die Schwache stützt und in Not Geratenen hilft. Daher geht der Erlös der Aktion an die Hilfsprojekte des Organisators Caritas für betroffene Familien in der ganzen Schweiz. Auch die Region Basel soll leuchten.

Samstag, Marktplatz Basel, 17 Uhr

