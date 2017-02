Hallenturnier

Sportliches Miteinander

In der Frenkenbündtenhalle in Liestal treffen sich am Sonntag über 200 Sportler zum freundschaftlichen Hallenturnier für Fussball, Volleyball und Basketball. Organisiert wird das Ganze vom ASK Liestal, einem Verein, der den Austausch zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Baselland und Umgebung anstrebt. Insbesondere die Integration von Migrantinnen und Migranten sowie Menschen mit einer leichten Behinderung ist ein Anliegen des Vereins.

Sonntag Frenkenbündtenhalle in Liestal, 8.30 bis 17 Uhr; Eintritt frei, Festwirtschaft. Mehr Informationen www.askliestal.ch