Konzert

EP-Release: Kopfgewitter

Im Atlantis findet eine EP-Taufe des deutschen Pop-Sängers Kopfgewitter statt. EP steht für «Extended play» und ist eine Sonderform der Musik-Single. In seiner dreiköpfigen Band sind die Instrumente Keyboard, Schlagzeug und Bass, neben seiner einfühlsamen Stimme, vertreten. Chris Weber alias Kopfgewitter war in der Schweizer Musikszene lange als Kopf von Featherlike bekannt. Die EP zeigt die ganze emotionale Bandbreite von der am liebsten nie endenden Sommernacht bis hin zu Beziehungsabgründen, wie wir sie alle kennen.

Freitag Atlantis, 21.30 Uhr, Eintritt: frei.