Hilflosigkeit ist ein Gefühl, das Annemarie* nur zu gut kennt. Ihr erwachsener Sohn wohnte längst nicht mehr zu Hause, als er begann, sich immer stärker abzukapseln und am Schluss den Kontakt sogar ganz verweigerte. Auf der Suche nach Hilfe in dieser Situation ist Annemarie ständig angestossen. «Man sagte mir, ich solle mich abgrenzen und meinen Sohn in Ruhe lassen. Das zu hören, war grausam.» Sie hatte ständig das Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das ist mehr als zehn Jahre her.

Ihr Gefühl damals war nicht falsch. Ihr Sohn war in einer Klinik. Die Ärzte hatten bei ihm Schizophrenie diagnostiziert. Dass Annemarie davon erfahren hat, verdankt sie einem Zufall. Denn für die Ärzte gilt die Schweigepflicht. Sie dürfen Angehörige nicht informieren, wenn dies die betroffene Person nicht möchte. Als Annemarie damals in der Klinik anrief, bekam sie denn auch keine weiteren Informationen. Erst als sie hinging und ihr Sohn sie sah, stimmte er zu, dass sie eingeweiht werden durfte.