Rolf von Siebenthal (55), Inhaber eines Schreibbüros und ehemaliger Bundesverwaltungsmitarbeiter, Oberdorf

Wie viel Wahrheit aus der Bundesverwaltung steckt in Ihrem Roman?

Rolf von Siebenthal: Hierarchien, Sitzungen, Formulare, Leerlauf – so stellen sich Aussenstehende gemeinhin die Arbeit in der Verwaltung vor. Und tatsächlich, das alles gibt es. Aber es gibt auch: interessante Projekte, kluge Köpfe oder engagierte Mitarbeiter. Lässt sich daraus ein Krimi machen? Eher nein. Eine spannende Geschichte braucht Emotionen und Konflikte. Die gehören nicht zum Alltag in einem Bundesamt – oder in einer Zeitungsredaktion. Deswegen ist einiges überzeichnet in einem Roman: Sitzungen werden zu Schauplätzen für interne Kämpfe, langweilige Kollegen sind Fieslinge, schleimige Vorgesetzte schieben Verantwortung ab. Wenn sich die Leserinnen und Leser dann ärgern oder freuen, wenn sie mitfiebern und ein Buch nicht aus den Händen legen können, dann hat ein Krimiautor gute Arbeit geleistet.

Lange Schatten, Kriminalroman, Reinhardt-Verlag. www.reinhardt.ch

Der Autor liest am Freitag, 11. 11., um 19.30 Uhr in der Bibliothek Balsthal SO.