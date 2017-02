Während acht Jahren hat er dieser Stadt, diesem Kanton ein Gesicht gegeben. Es war keine leichte Aufgabe für Guy Morin, wusste doch zuvor niemand so richtig, was von diesem Amt zu erwarten war.

Der Grüne aber prägte einerseits Kraft seines Amtes und andererseits aufgrund seiner Persönlichkeit die Rolle des Regierungspräsidenten stark. So sehr, dass seine ersten vier Jahre in der Exekutive, damals als Justizdirektor, beinahe in Vergessenheit geraten.

Der Fettnäpfchen gab es einige – was auch mit seinem Job zusammenhing. Denn nicht nur die Eröffnung der Muba, einer neuen Kunstausstellung oder die Neujahrsansprache sind Dossiers des Regenten. Sondern eben auch die «Hundsverlochete» dieser Stadt, von denen es auch so manche gibt. Morin machte keinen Unterschied zwischen Cüpli und Bier. Und im Zweifelsfall griff er sowieso lieber zur Teetasse.

Seinen Aufgaben als Repräsentant kam er eigentlich immer gerne nach. Seine Hemdsärmeligkeit mag ihm von verschiedenen Seiten Kritik eingebrockt haben, doch gab er sich stets als einer vom Volk, der jedem auf Augenhöhe begegnete.

Auch das Auftreten des Grünen gab immer wieder Anlass zu Diskussionen. Und Morin nahm sich die Kritik durchaus zu Herzen. So besuchte er einen Kurs zum Thema Auftreten und Rethorik und liess eine stilistischen Generalüberholung über sich ergehen. Pullunderpullover tauschte er gegen eine exquisite und auf das Amt zugeschnittene Krawattensammlung, welche die bz hiermit um acht Exemplare erweitert. Sie stehen für acht Momente seiner Regentschaft und zeigen symbolhaft Facetten seiner Aufgaben.

Morins Wandel ist indes beachtlich. Wer könnte sich heute noch vorstellen, dass der abtretende Staatsmann einst mit Aktivist Martin Vosseler an der Zollfrei-Strasse campierte, um die dort stehenden Bäume zu retten? Dass er es gar war, der ihn in die Politik führte? Kaum jemand, der ihn mit dem Dalai Lama, den chinesischen Botschaftern oder der spanischen Königin erlebt hat.

Anders als Kollege Christoph Eymann von der LDP, der neben dem Grünen aus dem Regierungsrat zurücktritt, sucht Morin sein Heil nicht in der nationalen Politik. Er wird wieder Arzt. Es passt zu ihm, irgendwie. Die Karriere von Regierungsrat Guy Morin hatte Höhen und Tiefen.