Ohne dicke Winterjacke ist es langsam ungemütlich draussen. Das merken auch die vielen Schausteller an der Herbstmesse. Dick eingepackt warten sie zwischen Süssigkeiten, Raclette oder Plüschtieren auf Kundschaft, wärmen die steifen Hände an Heizkörpern, trinken warmen Tee. «Der Regen vertreibt die Gäste», sagt Christian Stachel vom «Raclette Hüsli» am Barfüsserplatz. Vor allem am Abend habe es kaum noch Leute auf den Plätzen. Sie verkriechen sich lieber in der warmen Stube.

Auch Nicole Bercher von der Schiessbude «Angry Birds» trotzt der Kälte mit mehreren Kleiderschichten und Handschuhen. Am Nachmittag laufe das Geschäft gut, sonst sitze sie vor allem dekorativ da. «Man merkt, dass die Herbstmesse dieses Jahr eine Woche später stattfindet.» Es sei kälter und regnerischer als letztes Jahr. Das tut ihr vor allem für die Kinder leid: «Bei dieser Kälte können sie es weniger geniessen.» Bercher wünschte sich, dass es schneien würde: «Das stört die Leute nämlich viel weniger als Regen.»

Deutlich besser ergeht es Peter Righin vom «Helikopter Flug»: Es sitzt in einem dünnen Pulli ganz entspannt im geheizten Kassenhäuschen neben seiner Bahn: «Ohne Heizung wäre ich ja nach ein paar Tagen reif fürs Spital», scherzt er. Er lässt sich durch das schlechte Wetter nur das Geschäft, aber nicht die Laune vermiesen: «Die Herbstmesse ist wie jedes Jahr der Höhepunkt», sagt der Aargauer aus Rothrist. Das liege in erster Linie an den Baslern: «Sie können noch festen, und die Messe hat hier eine lange Tradition, das spürt man.»

Das Riesenrad zieht immer

Den Weg auf den Münsterplatz haben am Dienstag doch einige Kinder und Eltern gefunden. Vielleicht liegt es am Riesenrad: «Eine Fahrt ist halt immer ein besonderes Erlebnis», sagt Cord Grüning. Auch wenn das Wetter nicht ideal ist. «In den Gondeln bleibt man ja trocken.» Natürlich spüren auch die Betreiber des Riesenrads, dass es wegen des Wetters weniger Besucher hat: «Aber wir haben uns darauf eingestellt, sind zufrieden und entspannt», sagt Grüning. Vor allem an den Nachmittagen kämen immer viele Schulklassen.