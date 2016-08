Auch beim Direktor des Biozentrums, Erich Nigg, war die Freude am Mittwoch gross: «Der Neubau ist ein Zeichen der Wertschätzung der Kantone gegenüber der Universität.» Der Turm auf dem Life-Science-Campus passe gut ins Bild, denn, so Nigg: «Das Biozentrum versteht sich als Zugpferd der Universität.»

Der «Seerosenteich» im UG

Momentan sind die neuen Laborlandschaften und Hörsäle erst im Ansatz erkennbar. Prägnant präsentieren sich die Wendeltreppen – Pausa nennt sie «Bubbles» und «Seerosenteich». Die Treppen kringeln sich aus der drei Geschosse umfassenden Eingangshalle empor. Bis zu 1000 Personen sollen in der Halle Platz finden. Umgeben wird sie von vier Hörsälen, wovon der grösste über 300 Studenten Platz bieten wird. Die Halle soll quasi als «öffentlicher Marktplatz» fungieren, erklärt Pausa. Sie wird auch eine Cafeteria beheimaten.

Der Zugang zu den oberen Geschossen wird hingegen nicht öffentlich sein. Studenten werden in Praktikalabors Versuche durchführen, weiter oben werden die Labors für die 40 Professuren eingerichtet, die ins neue Biozentrum ziehen werden. Bei der Arbeit droht jedoch Ablenkung: Die grossen Fenster bieten eine fantastische Aussicht auf die Stadt. Dass es im Sommer nicht brütend heiss wird an den Arbeitsplätzen direkt an den Fenstern, dafür werden Lamellenvorhänge sorgen. So soll nie direktes Sonnenlicht reinscheinen – die schöne Aussicht aber auch nicht ganz verdeckt werden.

Das neue Gebäude mit dem Namen «Chroma» – den verdankt es seiner Fassade aus Chromstahl und Glas – reckt sich in der Mitte eines quadratischen Platzes an der Pestalozzi- und der Spitalstrasse in den Basler Himmel. Die Lage im Zentrum des Platzes sei bei der Auftragsvergabe entscheidend gewesen, sagt Pausa. Dadurch bleibe aussenherum viel Platz. Dieser soll frei zugänglich sein, und dereinst mit Sitzgelegenheiten und Wasserspielen zum Verweilen animieren.