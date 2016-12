Der Entscheid ist endgültig: «Das ist eine Absage an die Grünliberalen», stellt CVP-Fraktionschefin Andrea Knellwolf klar. CVP und die EVP haben beschlossen, ihre seit vier Jahren geltende Fraktionsgemeinschaft im Basler Grossen Rat auch in der kommenden Legislatur weiterzuführen. Eine Gemeinschaft mit den Grünliberalen ist dagegen kein Thema. Damit schlagen auch die letzten beiden bürgerlichen Parteien den Grünliberalen die Türe vor der Nase zu. Denn nach LDP und SVP will auch die FDP nichts davon wissen: «Es gab Gespräche, aber wir haben uns gegen eine Fraktionsgemeinschaft entschieden», bestätigt FDP-Präsident Luca Urgese. «Wir wollen die FDP-Politik voranbringen. Da nützt uns eine solche Gemeinschaft nichts.»

Das bringt die GLP in Schwierigkeiten. Nur vier ihrer Grossräte haben die Wiederwahl in den Grossen Rat geschafft. Die Partei hat ihren wichtigen fünften Sitz verloren, den sie zur Fraktionsstärke benötigt. Folge: Sie verliert auch alle Kommissionssitze. Das ist ein Problem, denn in den Kommissionen werden die Geschäfte vorbereitet und die Weichen für die Ratsdiskussionen gestellt. Die GLP droht, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Kommt hinzu: Nur Fraktionen erhalten eine Jahrespauschale von 10 000 Franken sowie Entschädigungen von 500 Franken pro Mitglied. Der Partei bleibt nur eines: Sie muss mindestens ein Ratsmitglied mit ins Boot holen, um vor der neuen Legislatur doch noch Fraktionsstärke zu erreichen.

«GLP muss sich entscheiden»

«Die GLP ist uns in Vielem nahe, oft aber auch fremd», begründet Knellwolf. In Umweltfragen sei die Partei doch «relativ fundamentalistisch», daher könne sich die CVP eine Fraktionsgemeinschaft nicht vorstellen. Knellwolf: «Eine solche ist doch ziemlich intim.» Auch LDP und SVP haben sich schon unmissverständlich geäussert: «Politisch ist die GLP zu weit von uns entfernt», so SVP-Präsident Sebastian Frehner.

Hinter den Kulissen sollen LDP und SVP sogar auf CVP und FDP Druck gemacht und ihnen mit Verweis auf den bürgerlichen Schulterschluss dringend von einer Zusammenarbeit mit der GLP abgeraten haben. «Sollte sich die GLP zum bürgerlichen Lager bekennen, reden wir wieder», sagt Urgese. Solange die Grünliberalen aber nicht mit der SVP zusammenarbeiten wollten, sei das kein Thema. «Da gibt es keine Auswahlsendung. Die GLP muss sich für eine Richtung entscheiden», findet der FDP-Präsident. «Dieses politische Hin und Her geht nicht gut.»

Nicht besser sieht es auf der linken Seite aus: «Wir haben kein Interesse an einer Fraktionsgemeinschaft mit der GLP», stellt SP-Fraktionschefin Beatriz Greuter. «Das wäre politisch eine wirre Mischung.» Auch mit den Grünen ist kein Zusammengehen möglich, haben doch die Grünliberalen eine Fraktionsgemeinschaft mit der Linksaussenpartei Basta immer ausgeschlossen. «Unsere Fraktionsgemeinschaft mit der Basta ist aber fix», sagt Grünen-Co-Präsident Harald Friedl. Alles andere wäre nach dem gemeinsamen Regierungswahlkampf auch merkwürdig.

GLP sieht auch Vorteile

Diese Ausgangslage ist auch Katja Christ bewusst. Noch aber will die GLP-Präsidentin nicht aufgeben. Sie hat sich jedoch bereits mit dem Gedanken befasst, was es für die GLP bedeuten würde, keiner Fraktion anzugehören. «Das hätte allenfalls auch durchaus Vorteile: Wir könnten uns als konstruktive, aber auch kritische Kraft in der Mitte profilieren», sagt Christ. «Zudem würde uns diese Freiheit die Möglichkeit bieten, unser Profil zu schärfen.»

Die Konkurrenz ist da skeptischer: Wegen der engen Kräfteverhältnisse im Rat könne die GLP teilweise umworben sein, dennoch bleibe die Lage schwierig, findet SP-Fraktionschefin Greuter. Für Patricia von Falkenstein sind die Kommissionssitze gar «überlebenswichtig». «Man weiss sonst nicht, was im Rat läuft und kann nicht aktiv mitgestalten», so die LDP-Präsidentin.