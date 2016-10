Der angesprochene Roberto Zalunardo wurde diese Woche von der «bz Basel» mit dem Verdacht konfrontiert, für die gesetzeswidrige Weisung verantwortlich zu sein. Seine Antwort: «Ich kann mich nicht erinnern, in meiner Zeit als Basler Polizeikommandant eine Praxisänderung veranlasst zu haben.» Erst als Zalunardo mit seiner eigenhändig unterschriebenen Weisung vom 1. Oktober 2002 konfrontiert wird, dämmert es ihm. Er sagt jedoch nur: «Wie das mir von Ihnen zugestellte dienstliche Dokument beispielhaft zeigt, wurden während meiner Zeit als Kommandant der Kantonspolizei Basel-Stadt dienstliche Belange schriftlich festgehalten und von den Vorgesetzten visiert.» Über die Beweggründe der Weisung will er nichts sagen. «Aussenstehende» wie der Journalist sollten sich an die Basler Polizei wenden.

Schleichender Ausbau

Klar ist, dass die Benutzung persönlich zugewiesener Dienstfahrzeuge nicht erst 2002 bei der Polizei Einzug hielt. Polizeisprecher Martin Schütz sagt, dass «bereits in den 90er-Jahren» einige ranghohe Polizeiangehörige Anspruch auf ein eigenes Auto hatten. Das seien aber «mutmasslich» sehr wenige gewesen. Dank der Weisung Zalunardos waren fortan sämtliche «Kaderangehörige, die zugunsten der Einsatzbereitschaft oder aufgrund ihrer Funktion eine erhöhte Führungsbereitschaft leisten», begünstigt. Das waren rund ein Dutzend Polizisten. Die Privilegien wurden in den folgenden Jahren fortlaufend ausgebaut. 2008 bekamen fünf Mitarbeiter der Sanität ein eigenes Auto, 2011 fünf weitere Polizeibeamte.

Bis Ende Jahr soll die vergessene Weisung des Polizeikommandanten Zalunardo tatsächlich Makulatur sein. Bis dahin will Baschi Dürr die privilegierte Behandlung des Polizeikaders aus der Verordnung streichen.