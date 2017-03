Aus Hampés Feder stammt auch ein Fasnachts-Memory, von dem die bz unter den Teilnehmern des Fasnachts-Whatsapp-Broadcasts 10 Exemplare verlost.

Verkauft werden die Kartenspiele auch, und zwar in der Fasnachtsgalerie Paul Lüdin an der Riehenstrasse 6, im Restaurant Fischerstube an der Rheingasse und im Restaurant Schafeck an der Utengasse.

Um bei unserem Broadcast dabei zu sein, müssen Sie folgende Schritte befolgen.

Speichern Sie die Nummer +41 79 528 79 70 auf ihrem Handy.

Senden Sie uns dann eine Whatsapp-Nachricht mit START und ihrem Benutzernamen.

Wir werden Sie dann möglichst umgehend zu unserem Kanal hinzufügen. Keine Angst: Niemand der anderen Benutzer kann Ihren Namen, Ihre Nummer oder Ihre Nachrichten sehen. Mit der Redaktion dürfen Sie aber sehr gerne in Kontakt treten.

Wir werden uns bemühen, Ihnen zu antworten. Falls Sie den Broadcast verlassen wollen, können Sie einfach obige Nummer löschen.

(bz)