Der Unmut war gross. Gegen 30 suchtbelastete und sozial benachteiligte Menschen versammelten sich gestern Vormittag vor dem Jobshop (siehe Box) an der Wallstrasse. Die Werkstatt der Stiftung Sucht bleibt für zwei Wochen geschlossen. Damit sind die Randständigen nicht einverstanden. «Für uns sind die 20 Franken, die wir hier pro Tag verdienen können, ein wesentliches Zusatzeinkommen», sagt etwa Kaspar Richner. Ausserdem biete die Arbeit im Jobshop einen geregelten Tagesablauf und die Möglichkeit, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Peter Meier, der Sprecher des Jobshops, forderte in einer Ansprache, die Werkstatt müsse sofort wiedereröffnet werden.

Vorwurf der Illoyalität

Der Grund für die vorübergehende Schliessung: Die Stiftungsleitung hat Werkstattleiter Robert Schreiber fristlos gekündigt. Offenbar geht es um fehlende Loyalität der Stiftung gegenüber. Die Entlassung macht die Werkstattarbeiter zornig. Schreiber habe enorm viel für die sozial Benachteiligten getan, sagt Richner. Er habe ein neues Geschäftsmodell eingeführt, Aufträge von Unternehmen eingeholt und ihnen dadurch eine wirklich sinnvolle Arbeit ermöglicht.