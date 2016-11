Mit Marc Fehlmann erhält das Historische Museum Basel (HMB) einen Direktor mit Basler Herkunft und internationaler Erfahrung. Seit Anfang Jahr arbeitet Fehlmann als Sammlungsdirektor im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Die Stelle in Basel übernimmt er per 1. Juni 2017. Ins Rampenlicht gelangte Fehlmann als Direktor des Museums Oskar Reinhart in Winterthur: Er war es, der letztes Jahr die Ausstellung zur Sammlung von Christoph Blocher präsentierte und damit auf grosse Resonanz stiess.

Als Provokateur bezeichnet

Ungewöhnlich und publikumswirksam – Fehlmann scheut sich nicht, unkonventionelle Wege zu gehen. «Fehlmann ist ein Provokateur, ein Mann mit klaren Meinungen», schrieb der Winterthurer «Landbote» über ihn. Der 51-Jährige studierte Klassische Archäologie, Englische Literatur und Kunstgeschichte. Als promovierter Kunsthistoriker lehrte und forschte er vor seiner Zeit in Winterthur an den Universitäten Basel, Zürich, Famagusta (Nordzypern) und Oxford.

Mit ungewöhnlichen Ideen will Fehlmann auch die Basler Museumswelt aufmischen (siehe Interview unten). Sein grosses Ziel ist es, das HMB in das 21. Jahrhundert zu führen und es auch im internationalen Wettbewerb erfolgreich zu positionieren. Fehlmann spricht von einem Perspektivenwechsel, der nötig sei. Es reiche nicht mehr, nur grosse alte Männer darzustellen. In künftigen Ausstellungen sollen anonyme Quellen mehr Raum erhalten. Damit meint er etwa Geliebte oder Familienmitglieder, die die wichtigen Menschen der Geschichte im Hintergrund beeinflussten.

Globalisierung ausstellen

Um den Sprung in die Gegenwart zu schaffen, will er auch Themen präsentieren, die bisher kaum jemand mit Geschichte verband – die Globalisierung etwa. «Den Globalisierungsprozess darf man auch im Historischen Museum Basel zeigen», ist Fehlmann überzeugt. In diesem Zusammenhang müsse man etwa auch darüber nachdenken, dass grosse Basler Chemiefirmen heute nicht mehr von Baslern, sondern von Amerikanern oder Österreichern geführt werden. Trotz allem Streben nach Gegenwart spricht er der Geschichte eine wichtige Funktion zu. Sie sei Ausgangspunkt für aktuelle gesellschaftliche Debatten. Seine Ideen will er darum aufbauend auf den historischen Sammlungsbeständen verwirklichen. Fehlmann erklärt: «Die Errungenschaften früherer Generationen werde ich nicht ins Depot verbannen.»

Nicht zuletzt wird Fehlmann das Sammlungsgut mit sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten anreichern. Er erklärt das an einem Beispiel: «Bei einem Silberkrug kriegen Sie heute Datum, Hersteller und Ort. Sie erfahren aber nicht, wie viel vom Jahreseinkommen weggegangen ist, wenn eine Zunft oder eine Einzelperson ein solches Gefäss bestellte.» Fehlmann strebt nach einer umfassenden Beleuchtung der Exponate.

Die Erwartungen sind hoch

Ein wichtiges Anliegen ist ihm, alle Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Dazu will er das Museum digital erweitern. Aber auch alte Menschen sollen besseren Zugang erhalten – etwa durch verbesserte Rollstuhlzugänglichkeit.

Die Erwartungen an Fehlmann, die man im Basler Präsidialdepartement (PD) hegt, sind hoch. Er soll das HMB als regional bedeutendes wie auch international anerkanntes städtisches Historisches Museum positionieren. Oder wie es Urs Gloor, Präsident der HMB-Kommission, sagt: «Uns ist es wichtig, dass das Museum weiterhin in der ersten Liga spielen wird.»

Ausserdem soll Fehlmann – und das wurde an der gestrigen Medienkonferenz sehr deutlich – Finanz- und Führungsgeschick nach Basel bringen. Philippe Bischof, Leiter der Abteilung Kultur im PD, nannte mehrere Anforderungen, nach denen die Findungskommission die 50 potenziellen neuen Direktorinnen und Direktoren beurteilt hat. Als erste nannte er finanzielle und personelle Führungskompetenz. Dahinter steckt wohl der Wunsch, ein erneutes Debakel im HMB zu verhindern, wie es sich rund um Fehlmanns Vorgängerin Marie-Paule Jungblut ereignete.