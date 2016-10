SP hofft auf Telefonaktion

Thüring meint damit das Abschneiden der Parteien bei den Nationalratswahlen vor einem Jahr. Doch eine Gewinnerin von damals, die SP, scheint ihr gutes Resultat nicht auf die Grossratswahlen übertragen zu können. In der Wahlumfrage resultiert für die Genossen ein knappes Minus im Unschärfebereich, auch im Gegensatz zur ersten Umfragewelle Anfang September konnten sie nicht zulegen. Damals sagte Parteipräsidentin Brigitte Hollinger, dass ihre Partei ihr Potenzial hinsichtlich des Wähleranteils «noch nicht ausgeschöpft hat».

Ähnlich tönt es auch jetzt: «Wir setzen grosse Hoffnungen in unsere Telefonaktion, die eben erst richtig gestartet ist und bei der wir mehrere Tausend SP-Sympathisantinnen und -Sympathisanten persönlich davon überzeugen, dass ihre Teilnahme an der Wahl sehr wichtig ist.» Dass die SVP möglicherweise in die Regierung einziehe und dass die anderen bürgerlichen Parteien mit der Volkspartei gemeinsame Sache machen würden, helfe bei der Mobilisierungsaktion. «Wahltag ist der 23. Oktober, dann werden wir sehen, was die Baslerinnen und Basler für eine Politik wollen. Aber es wäre ernüchternd, wenn die Wahlen so herauskämen, wie die Umfrage zeigt.»

Noch ist nichts entschieden

Der 23. Oktober wird es auch sein, an dem sich zeigt, wie sich die Wahlabsichten und die Wählerstimmen in Grossrats-Sitze ummünzen lassen und wie die tatsächlichen Kräfteverhältnisse dann sein werden. Sicher ist: Die statistisch stärksten Zuwachsraten haben beide Umfragewellen im Bürgerlichen Lager ausgemacht, den einzigen deutlichen Verlust hingegen beim Grünen Bündnis. Sicher ist aber auch: Die Umfrage hat Anfang Oktober stattgefunden, es gibt trotz hoher Teilnehmerzahl und Gewichtung einen Unschärfebereich, und nicht zuletzt haben, Stand Mittwoch, erst 18,3 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihre Wahlunterlagen abgegeben.

Methodik: Im Auftrag der bz Basel und der «Tageswoche» hat das Meinungsforschungsinstitut Sotomo die Angaben von 1 670 Teilnehmenden ausgewertet und gewichtet. Zu den Gewichtungsmerkmalen gehören das Alter, das Geschlecht, der Wahlkreis, das Bildungsniveau sowie das Entscheidverhalten bei vergangenen Wahlen und Abstimmungen. Die Umfrage wurde zwischen dem 5. und 7. Oktober durchgeführt.