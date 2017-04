Ansturm erwartet

Unterdessen tut sich auch vorne im Ladenlokal etwas. Die beiden Verkäuferinnen füllen das Schaufenster mit Thon-Silserli, Wähen und der ersten Ladung Osterfladen, ehe sie das Geschäft um sieben Uhr öffnen.

«Ja, die Osterfladen werden heute wohl ruckzuck weg sein», sagt Susanne Bumann, die das Geschäft leitet. Auch am Karsamstag erwarte sie einen Ansturm.

Was viele nicht wissen: Wenn sie sich heute einen Osterfladen in der Konditorei Gilgen oder einem anderen Bäcker in der Stadt einpacken lassen, kaufen sie ähnlich wie beim «Läggerli» ein Stück alte Basler Tradition.

Die erste Erwähnung findet sich in den Unterlagen des Domstifts im 15. Jahrhundert, und Rezepte aus dem 17. Jahrhundert zeugen davon, dass der Fladen in Basel seinen Anfang nahm. Damals wurde noch Molkenkäse unter die Füllung gezogen oder Brot beigerührt. Es darf bezweifelt werden, dass diese so gut geschmeckt haben wie jene, die aus den uralten Öfen der Konditorei Gilgen kommen.