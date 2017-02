Frauen und Sehnen

Und noch etwas blieb ihm treu, die zwei roten Fäden in seinem Privatleben: Er sei der Schöne, der Frauenversteher, der Ladykiller, so das beliebteste Klischee in Medien und Schnitzelbänken. Und er ist der Mann der Sportverletzungen. Kaum eine Sehne, ein Knochen oder ein Knorpel, den Eymann nicht irgendwann einmal riss, anknackste oder zerrte. Der FC Nationalrat hatte in ihm einen ausgezeichneten Spieler, aber auch einen, der immer wieder bis an die Grenzen ging.

Wenig überraschend darum, dass Eymanns erster Auftritt in den nationalen Medien – in der NZZ notabene – im Jahr 1967 mit Politik nichts zu tun hatte, sondern mit Sport. Er erreichte damals mit 2052 Punkten an den Eidgenössischen Leichtathletik Nachwuchskämpfen in der Kategorie der 15-16-jährigen den 2. Rang.

Was Eymanns Beziehungen zur Damenwelt angeht, ist das Interessanteste daran ein medialer Tabubruch, des damaligen «Blick Basel». Dieser berichtete über die aussereheliche Geburt von Eymanns Tochter und löste damit eine Debatte aus, wie die Medien mit der Privatsphäre von Politikern umzugehen hätten. Und Eymann bewies in dieser unangenehmen Situation etwas, das ihm auch später in anderen Zusammenhängen gut zu Pass kommen sollte: ein Gefühl für die richtige Kommunikation. Er liess den Journalisten sec wissen, politisch und beruflich habe er alles im Griff, privat aber sei es kompliziert.

Diese Offenheit und Klarheit wusste er auch später zu nutzen, denn Eymann wurde immer wieder angegriffen, sei es von einer Sekretärin beim Gewerbeverband, die ihn beschimpfte und danach gegen ihre Kündigung klagte, sei es von einem Lehrer, der ihm ein eigenes Internet-Forum voller Beleidigungen und abstruser Verschwörungsgeschichtchen widmete.

Eymann verlor nie die Contenance, er blieb sich selber treu und zeigte seine grösste Kunst: die Distanz zu wahren, dabei aber offen und warmherzig zu bleiben. Mit Christoph Eymann verliert die Basler Regierung nicht nur ihren Doyen, sondern auch ihren eigentlichen Staatsmann.