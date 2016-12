Am Schluss war die Apokalypse. Da wurde die Basler Regierung mehr oder minder in direkten Zusammenhang mit dem Aufstieg «rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien» in ganz Europa verantwortlich gebracht. Es war der letzte Akt eines vierteilig vorgetragenen Pamphlets gegen die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III. Zur Präsentation geladen hatten die Basta, die Gewerkschaft VPOD und das junge grüne Bündnis beider Basel. Stück für Stück kritisierten die Linksaussen-Politiker die nationale Vorlage und die Umsetzung, wie sie sich Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) vorstellt. Wobei schon der Umstand, dass die Regierung die kantonale Umsetzung bereits vorgestellt hatte, für Ärger sorgte: «Das ist aus zwei Gründen unlauter», sagte Bastas Co-Präsidentin Heidi Mück. Zum einen sei dies ein aktives Einmischen in den Abstimmungskampf. «Zum anderen werden so Versprechen gemacht, die nicht sicher sind – dafür sind die Mehrheitsverhältnisse im Grossen Rat zu knapp.» Am Dienstag will die Basler Regierung mit einer Pressekonferenz im nationalen Abstimmungskampf Stellung beziehen. Mit dieser ungewöhnlichen Massnahme – noch nie gab’s eine Pressekonferenz der Kantonsregierung zu einer nationalen Vorlage – will der Regierungsrat Finanzdirektorin Herzog den Rücken stärken. Diese war in den letzten Wochen auch aus den eigenen Reihen stark kritisiert worden, da die Sozialdemokraten den Klassenkampf an die Vorlage knüpfen.

Was die Fundamental-Kritik an der USR III anbelangt, so lautet der Grundtenor der linken Allianz: Zu viele Steuergeschenke für die Unternehmen, zu viel Investition in den Steuerwettbewerb, zu viel Umverteilung von unten nach oben. «Selbst wenn sich Basel-Stadt dies leisten könnte: Andere Kantone, wie etwa Baselland, werden durch den angeheizten Steuerwettbewerb in eine Negativ-Spirale gedrängt, welche die langfristige finanzielle Gesundung zerstört.» In ihrem Schlussvotum fasste Tonja Zürcher zusammen: «Die Unternehmenssteuerreform ist ungerecht, egoistisch und gefährlich.» Lob gab es zwar für Begleitmassnahmen wie etwa steigende Prämienverbilligungen oder Kinder- und Ausbildungszulagen. «Diese Zückerchen sollen uns aber nur die Vorlage versüssen», sagte Mück. Unter dem Strich stimme die Rechnung aber nicht.

FDP gegen mehr Kinderzulagen

Deutlich zufriedener zeigte sich am Montag die FDP in einer Mitteilung: «Mit diesen Massnahmen kann der Standort nicht nur kurzfristig geschützt werden, sondern auf mittlere Frist auch neue Unternehmen anziehen.» Besonders die Senkung der Gewinnsteuer auf 13 Prozent verspreche, dass sich Basel im internationalen Wettbewerb zusätzlich verbessern könne. Auf Widerstand stossen hier hingegen die Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen.