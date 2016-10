Die FDP verliert im Grossen Rat zwei Sitze, und Baschi Dürr verpasst im ersten Wahlgang den Einzug in die Regierung – und zwar deutlich. Dennoch will Petra Gössi nicht von einem «schwarzen Sonntag» sprechen. Im Gegenteil: «Aus nationaler Sicht ist das eine klare Stärkung des liberalen Lagers», betont die Präsidentin der FDP Schweiz. Die Basler LDP sei vollwertiges Mitglied der FDP Schweiz. Angesichts vier zusätzlicher Parlamentssitze für die Liberalen und der souveränen Wahl von LDP-Regierungskandidat Conradin Cramer bestehe gar Grund zur Freude. «Schliesslich gehe ich auch davon aus, dass Baschi Dürr im zweiten Wahlgang gewählt wird.» Das Resultat zeige aber, dass die Basler FDP noch einige Hausaufgaben machen müsse. Gössi spricht die Personalpolitik an. «Die LDP macht es vor.» Die Liberalen schafften es immer wieder, mit profilierten Köpfen anzutreten.

Von einer Trendumkehr scheint die CVP auch weiterhin weit entfernt zu sein. Zwar ist Lukas Engelberger sicher in die Regierung wiedergewählt worden. Gleichzeitig aber haben die Christdemokraten im Grossen Rat erneut einen Sitz verloren und kommen nun noch auf sieben Mandate. «Aber damit mussten wir rechnen, weil es sich um ein wackliges Restmandat gehandelt hat», sagt Gerhard Pfister. «Dennoch hätten wir uns natürlich ein besseres Resultat gewünscht.» Man sei nie zufrieden, wenn man nicht gewinne. «Das Resultat ist aber nicht so katastrophal, dass man nun fundamental über die Bücher muss», kommentiert der Präsident der CVP Schweiz. Immerhin habe die Kantonalpartei einen sehr guten und engagierten Wahlkampf geführt, auf dem man aufbauen könne. Pfister: «Eine fundamentale Trendwende zurück auf die Erfolgsspur braucht eben Zeit.»