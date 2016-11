Was Cabanas, Lothar Matthäus und McEnroe sagen würden

Eine Poststelle zu schliessen, mag ja im hintersten Baselbiet noch Sinn machen. Das aber ist die Chef-Post, hösch.

Die Hauptpost soll geschlossen werden. Das entspricht ja nichts als dem Zeitgeist, denn kaum jemand in der Bevölkerung unter 50 weiss ja noch, dass die Post nicht nur mit der Lieferung von Zalando-Päckli beschäftigt ist. Und irgendwie waren die am Schalter verkauften Benissimo-Lösli ja schon lange Zeuge davon, dass die Hauptpost mit ihrem althergebrachten Business-Modell nicht mehr ganz ausgelastet ist. Aber gleich schliessen? Um es mal mit John McEnroe zu sagen: «You cannot be serious!»

Das ist nicht irgendeine Mini-Poststelle in Ziefenkirchen oder so. Das ist die Chef-Post. Von der Stadt. Ein Ort, wo es sich noch cool anfühlt, wenn man einen eingeschriebenen Brief aufgibt, der die Kündigung beinhaltet (keine Sorge). Um es mal mit Ricardo Cabanas zu sagen: «Eine Institution!»

Klar, kann man argumentieren, da komme gleich wieder was Neues rein. Aber wollen wir wirklich noch einen Apple-Shop, noch eine Kleiderkette, noch eine Bar in diesen ehrenwerten Hallen? Ja okay, eine Bar vielleicht. Dennoch: Was kommt als Nächstes? Um es mal mit Lothar Matthäus zu sagen: «Wir sollten nicht den Sand in den Kopf stecken.» Aber da kann man ja gleich aus dem Käppeli-Joch einen Dunkin’ Donuts, aus dem Münster eine Ikea, aus dem Spalentor eine Landi machen. Die Kollegen vom Lande mögen gute Erfahrungen mit Postschliessungen gemacht haben. In der Stadt reichen die behelfsmässigen Alternativen allerdings nicht. Es ist wie bei der Fasnacht: Wenn wir etwas machen, dann richtig.

Den hässlichen Rosthaufen beim Bahnhof, den die Post ein Verteilzentrum nennt, den müssen wir behalten. Aber die sakrale Schalterhalle, die soll man uns wegnehmen? Ganz ehrlich: Gern würde man nach Bern, in die Chefetage der Post und ihnen sagen, um es mal mit Carlos Varela auszudrücken... Nein, das dann doch lieber nicht.