Das gab es noch nie: Unterhaltungselektronik, entwickelt in Liestal. Und so wie es aussieht, wird dieses Produkt, ein Kopfhörer, bereits auf das Weihnachtsgeschäft in 50, eventuell 130 Swisscom-Läden zu finden sein, sagt Mitgründer Yannick Brandenberger. Produzieren lässt das dreiköpfige Team in China, aber nach und nach soll die Produktion in die Schweiz verlagert werden – das sind tatsächlich erstaunliche Töne. Er stehe bereits in Kontakt mit einer Lausanner Firma, die ein solches Teil auch produzieren könne. «Wir waren Nobodies. Erste Erfahrungen haben wir mit einem In-Ear-Hörer versucht, hat nicht geklappt.» Es musste etwas Spezielles her. Der neue Kopfhörer, ein «Mitteltöner» mit gutem Bass, kann als Lightversion auf dem Ohr getragen werden, oder mit einem Zusatzpolster als isolierender Kopfhörer. Legt man ihn weg, stellt er ab. Der Preis: 199 Franken. Die Firma konnte sich über die Plattform Klickstarter mit 70 000 Franken finanzieren.

