Grosse politische Differenzen

Bleiben FDP, LDP sowie die CVP/EVP. Doch auch diese zeigen sich zurückhaltend: «Ein Zusammenschluss müsste auch uns nützen», sagt FDP-Präsident Luca Urgese. «Nur weil wir dann vier Fraktionssitze mehr hätten, bringt eine Gemeinschaft noch nicht viel.» Deutlicher wird LDP-Präsidentin von Falkenstein: «Das ist für uns kein Thema. Inhaltlich würde die GLP schlicht nicht zu uns passen.»

Nur die Christdemokraten sowie Annemarie Pfeifer, die als einzige EVP-Vertreterin der CVP-Fraktion angeschlossen ist, wollen sich nicht in die Karten blicken lassen. «Aber bisher ging es mit der EVP gut. Es gibt keine Anzeichen, dass sich daran etwas ändern würde», lässt sich CVP-Präsidentin Andrea Strahm einzig entlocken.

«Die GLP hat ein Problem: Die Bürgerlichen finden sie nicht bürgerlich und die Linken nicht links», findet von Falkenstein. «Das hat sich im Regierungswahlkampf gezeigt.» Die Bürgerlichen hatten es dabei abgelehnt, GLP-Kandidatin Martina Bernasconi mit auf ihr Ticket zu nehmen. Und nun werde es die Partei wohl auch im Grossen Rat nicht einfach haben, irgendwo unterzukommen.

Druck hinter den Kulissen

LDP und SVP sollen hinter den Kulissen sogar Druck machen auf CVP und FDP und ihnen dringend von einer Zusammenarbeit mit der GLP abraten. Andernfalls stehe die Zukunft des noch jungen bürgerlichen Schulterschlusses in den Sternen. Denn dann müsste die GLP mit ins Boot geholt werden. Eine solche Koalition ist aber kaum vorstellbar. Die Differenzen zur SVP sind schlicht zu gross.

Deshalb soll die GLP mittlerweile noch eine zweite Strategie fahren: Sie versuche, einen Parlamentarier einer anderen Partei abzuwerben. So kämen die Grünliberalen auf die nötigen fünf Mitglieder. Immerhin haben sie Umsteigewilligen durchaus ein paar Optionen anzubieten: So fehlt ihnen nach der Abwahl von Dieter Werthemann ein Parlamentarier mit dem Schwerpunkt Finanz- und Wirtschaftspolitik. Seine Sitze in den einflussreichen Kommissionen dürften für viele von Interesse sein.

Doch: Ein Parteiwechsel ist immer auch mit grossen Risiken behaftet – gerade, wenn er nur wenige Wochen nach der Wahl stattfindet. Und so laufen die Gespräche äusserst vorsichtig ab. Dennoch kursieren einige Namen: etwa jene der Freisinnigen Stephan Mumenthaler oder Christian Moesch. Beide schliessen einen Parteiwechsel auf Nachfrage aber klar aus. Weitere mögliche Namen finden sich in der SVP. Doch auch Heinrich Ueberwasser und Alexander Gröflin winken ab: «Ich bin und bleibe SVP», betont Gröflin.

Auch Christ ist klar, dass ein Parteiwechsel schwierig wäre: «Vor dem Legislaturstart ist das nicht realistisch.» So kurz nach den Wahlen wäre dies gegenüber der bisherigen Partei und den Wählern nicht loyal. Später aber sind die Kommissionssitze für die nächsten vier Jahre fix vergeben. Die Zeit drängt also. Bis Ende Jahr müssen die Fraktionen angemeldet werden. Christ: «Unsere Chancen sind intakt.» Skeptischer ist da Patricia von Falkenstein: «Die Grünliberalen passen eigentlich nirgends wirklich hin», so die LDP-Präsidentin.