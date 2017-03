Die Uhren- und Schmuckgeschäfte in Basel haben schon bessere Jahre erlebt. Der Detailhandel insgesamt leidet in der Stadt, und dabei ist die Gold- und Glitzerbranche keine Ausnahme. Dazu kommt der Vormarsch des Internets, das als günstiger Absatzkanal immer wichtiger wird und den physischen, persönlichen Einkauf zurückdrängt. Ausserdem entwickelt die Kundschaft neue Gepflogenheiten.

Der Kunde sei anspruchsvoller geworden und informiere sich im Voraus, sagt Gübelin-Sprecherin Anne Gorgerat Kall. Deshalb sei es wichtig, aktiv zu sein, online, aber auch mit der Werbung. Dies bestätigt auch Alexander Seiler, Geschäftsführer des gleichnamigen Uhren-und Juweliergeschäfts. Auch die Grenznähe spüren die Geschäfte: «Basel ist ein eher schwieriges Pflaster für den Detailhandel im allgemeinen. Die Leute gehen schneller mal über die Grenze, auch wenn dort die Preise nicht merklich niedriger sind. Das gilt in einem gewissen Mass auch für unsere Branche», erklärt Seiler.

Erst schauen, dann klicken

Der Schmuckladen Rhomberg in der Gerbergasse klagt über das übermässige Angebot im Internet. Die Leute würden weniger in die Läden kommen. Wenn, dann eher, um sich über das Produkt vor Ort zu informieren. Kaufen würden die Leute dann im Internet. Aber nicht nur für die grossen Läden und Ladenketten scheint das Internet ein Problem zu sein, sondern teilweise auch für die eher kleinen Goldschmiede. «Im Internet herrscht ein grosses gegenseitiges Drücken in den Preisen», bestätigt eine Basler Goldschmiedin.

Weiter sei der Absatz von sehr teurem und grossem Schmuck rückläufig. «Es wird vermehrt Schmuck gekauft, der im Alltag getragen werden kann: verspielter, filigraner und Schmuck mit Farbedelsteinen», bestätigt Seiler. Gübelin verzeichnet einen Rückgang im Kauf von Golduhren. Auch Rhomberg merkt eine Abnahme im Kauf von teurem Schmuck. Die Leute würden Kleineres, dieses aber dafür öfter kaufen.

Baselworld hat keinen Einfluss

Die Geschäfte in der Stadt spüren von der Baselworld kaum etwas. Nicht verwunderlich, denn sie ist eine Fachmesse für Branchenprofis. «Es sind ja weniger die Endkonsumenten, die die Messe und dann auch die Stadt mit ihren Geschäften besuchen, als die Händler», sagt Seiler. Und die Baselworld-Besucher haben keine Zeit. Nicht verwunderlich, denn sie sind den ganzen Tag an der Messe und haben ihre Termine.

Buchstäblich ein Eldorado für Goldschmiedläden ist der Spalenberg mit diversen kleinen Ateliers und Uhrenläden. «Sehr positiv» – das ist der kurze und bündige Kommentar von Dominique Häfeli, die dort ein Goldschmiedatelier betreibt. Was gut laufe, seien die eigenen Kreationen, sagt sie. Die Kunden schätzten es, wenn man sich Zeit nehme. «Einkaufen soll auch ein Erlebnis sein», findet die Goldschmiedin.

Ein Besuch der Baselworld ist für sie «ein Must». Sie geht dort Lieferanten besuchen und macht sich ein Bild über die aktuellen Trends in der Schmuckbranche. Ähnlich sieht es eine andere Goldschmiedin, ebenfalls am Spalenberg. «Die Art Basel ist da etwas besser.» Und sonst? «Weihnachten war gut, aber es könnte besser sein.» Als «Einzelmaske» sei sie aber sehr flexibel.

Frische zahlt sich aus

Beat Lehmann stellt fest, dass es den Jüngeren in der Branche wohl etwas besser läuft als den Älteren. «Ich bin ein bisschen ein Auslaufmodell», meint er selbstironisch. «Das hängt auch von meiner Kundschaft ab, die mittlerweile ganz ordentlich mit Schmuck versorgt ist.» Ganz anders positioniert ist «Au Bijou» bei der Hauptpost. Hier wird auf kleinem Raum ein grosses Sortiment präsentiert. Das Jahr habe schlecht begonnen, sagt Geschäftsleiter Patrik-Philipp Huber. «Es scheint mir ruhiger als andere Jahre». Weniger Touristen, weniger Deutsche. Trau- und Verlobungsringe seien gefragt.

Die Spezialität des Ladens: Die hauseigene Uhrenmarke Zeno Watch Basel. Die teils recht grossen Fliegeruhren werden in Basel, auf dem Lysbüchel nahe der französischen Grenze, zusammengebaut – es ist die einzige Uhrenmanufaktur in der Stadt. Die verkauften Stückzahlen nehmen leicht zu, was im heutigen Umfeld selten der Fall ist. «Es sind Quarzuhren, die derzeit besser laufen. Ich schätze, dass der Zenit der mechanischen Uhr überschritten ist.» Möglich, dass es eine Einkommensfrage ist: Die Preisspanne bewegt sich bei den Quarzuhren zwischen 200 und 600 Franken, bei den mechanischen zwischen 500 und 2000 Franken. Die Zeno Watch gehört Patrik-Philipp Hubers Vater.

Selbstredend ist Zeno mit einem Stand an der Baselworld vertreten. Eine weitere Spezialität von Zeno Watch sind Reparaturen und Revisionen von antiken Uhren. Sie sind denn auch der Magnet des Ladens während der Baselworld. «In der zweiten Hälfte haben die Aussteller und Händler auch etwas mehr Zeit, durch die Stadt zu flanieren.»