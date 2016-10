GLP: «Komplett misslungen»

«Das Plakat nimmt Bezug auf Whatsapp. Die Ästhetik ist per se sehr kindlich mit all den Schatten- und Glanzelementen, wie in einem Kinderbuch. Die Ästhetik ist ein absolutes No Go. Sie biedert sich bei den Jungen an. Anbiederung ist immer problematisch. Komplett misslungen, meiner Meinung nach. Es braucht auch relativ lange, bis ich realisiere, dass die Icons das gleiche ausdrücken wie der Slogan. Diesen Witz könnte man goutieren, dann müsste man ihn aber komplett anders darstellen. Was mir auch bei diesem Plakat fehlt: die Erklärung der Botschaft. Für was steht die Partei genau? Das ist mir einzig bei der SVP klar. Sie macht mit der Kombination aus «Fakten» und Slogan transparent, wofür sie steht. Ob die Fakten auf den Plakaten stimmen, ist eine andere Frage. Weil die Leute das aber oft nicht hinterfragen, ist es ein cleverer Schachzug der Partei.»