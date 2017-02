Die Krätzmilbe mag Körperstellen mit einer dünnen Hornschicht besonders gerne – beispielsweise die Fingerzwischenräume. Dort bohrt sich der winzige Parasit unter die Haut und gräbt sich Millimeter für Millimeter einen Gang für seine Eier. Nach wenigen Tagen schlüpfen die Larven, die sich innerhalb von drei Wochen in geschlechtsreife Krätzmilben verwandeln und dann fleissig weiterbohren. Die Folge: Die Haut wird schuppig-krustig und es bilden sich Knötchen. Abgesehen davon juckt es. Ziemlich fest sogar.

Die Krätze war in der Schweiz lange kein Thema mehr. Mit den vielen Menschen auf der Flucht habe sich das verändert: «Flüchtlinge bringen die Krankheit mit in die Schweiz», sagt Philip Tarr, der Leiter der Abteilungen Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Baselland (KSBL). Die Kratzmilbe verbreitet sich nämlich besonders rasant, wenn viele Leute auf engem Raum und unter nicht optimalen hygienischen Verhältnissen zusammenleben. Menschen auf der Flucht leben in prekären Verhältnissen, haben oft keinen Zugang zu sanitären Anlagen und müssen über Wochen oder Monate in behelfsmässigen Unterkünften ausharren.