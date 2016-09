Während die neue Tango-Flotte der BLT nun komplett ist, ist die Anlieferung der Flexity-Trams der BVB noch voll im Gange. Sie werden von Bombardier in Bautzen nahe der polnisch-deutschen Grenze gefertigt. Die 900 Kilometer nach Basel legen die neuen Trams nachts auf der Autobahn zurück. Für den letzten Kilometer vom Autobahnende bis zum Tramdepot Wiesenplatz braucht der überlange Spezialtransport Polizeibegleitung.

Der Strassenweg ist günstiger

Doch warum fahren die deutschen Trams nicht auch per Bahn ans Rheinknie? Bombardier argumentiert mit der Gefahr durch Schmierereien und Vandalismus während der langen Standzeiten sowie dem angeblich fehlenden Gleisanschluss in Basel. Auf Nachfrage wird dann aber zugegeben, dass die tieferen Kosten den Ausschlag für den Transport auf der Strasse gegeben hätten.

Aber auch der Strassenverkehr hat so seine Tücken, wie Bombardier vor 13 Jahren am eigenen Leib erfahren hatte: Per Sattelschlepper transportierte der kanadische Konzern damals den Wagenkasten eines neuen ICN-Zugs von Berlin zur Endmontage nach Pratteln – und blieb mit dem Gefährt mitten auf dem Basler Aeschenplatz stecken. Ein Verkehrschaos und beträchtliche Zusatzkosten waren die Folgen. Mit den neuen Flexity-Trams ist bisher jedoch alles rund gelaufen.