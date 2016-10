Ungewiss trotz konstanter Kurven

Sehr ungewiss ist die Situation im Kleinbasel. Einerseits verlaufen die Kurven der einzelnen Parteien in diesem Wahlbezirk sehr konstant. Seit den Wahlen 2000 ist es zu keinen grösseren Veränderungen in der Parteienlandschaft gekommen. Gleichzeitig ist im Kleinbasel die Stimmbeteiligung tendenziell immer sehr tief. Entsprechend viel können einzelne Listen durch eine gute Mobilisierung erreichen, was etwa das Beispiel der Volksaktion des Politquerulanten Eric Weber zeigt, welche vor vier Jahren im Kleinbasel zwei Sitze holte, darunter ein Restmandat. Ob diese gehalten werden können, ist allerdings völlig offen. Vor allem die SVP darf sich Chancen auf mindestens einen der Sitze ausrechnen. Knapp ist vor allem das Rennen auch um das Restmandat der SP. Diese holten den Sitz vor vier Jahren mit hauchdünnem Vorsprung – keine vier Wähler vor dem Grünen Bündnis.

Riehen: Fast vernachlässigbar

Am konstantesten ist die Ausgangslage in Riehen. Mit «nur» elf Mandaten müsste es zu grösseren Verschiebungen im Parteiengefüge kommen, damit Sitzwechsel möglich werden. Überspitzt formuliert: In Riehen kann man den Wahlkampf getrost vernachlässigen. Das mag auch ein Grund dafür sein, dass viele politische Schwergewichte wie etwa Heiner Vischer (LDP) oder Stephan Mumenthaler (FDP) ihr Glück nicht in ihrem Wohnort suchen. Umkämpft ist vor allem das Restmandat der Grünliberalen. Denkbar, dass die Partei unter die Vierprozent-Hürde fällt. Auch das Grüne Bündnis könnte seinen Sitz verlieren. Gute Chancen auf ein weiteres Mandat können sich dagegen FDP, SVP und SP ausrechnen.