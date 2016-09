Bürgerliche befürchten keine Nachteile

Politgeograf Michael Hermann erstaunt die Strategie der SVP nicht: «Aus ihrer Sicht ist es sicher geschickt.» Lorenz Nägelin werde so nicht «als Parteisoldat der SVP» wahrgenommen, sondern als «Teil einer bürgerlichen Einheit». Die Frage sei, wie sinnvoll es für die anderen drei Parteien sei, wenn sie so nah mit der SVP und ihren Botschaften in Verbindung gebracht werden. «Wenn solche Flyer Wähler abschrecken, dann bestimmt eher die CVP-, FDP- und LDP-Wähler», sagt Hermann.

Bereits die Wahlumfrage der bz und der «Tageswoche» hat nämlich gezeigt, dass die CVP-Wähler mit dem bürgerlichen Schulterschluss am meisten Mühe haben. Die Hälfte wird den SVP-Kandidaten nicht wählen. «Da ist es sicher nicht sehr sinnvoll, wenn der Kandidat der eigenen Partei auf dem Wahlflyer der SVP erscheint», findet Hermann.

Bei den Bürgerlichen sieht man die Sache nicht so eng und befürchtet wegen des Flyers keine Nachteile für die eigenen Kandidaten. «Die Ziele der SVP und FDP sind nicht so unterschiedlich», sagt Luca Urgese, Parteipräsident der FDP Basel-Stadt. Das Wahlplakat des bürgerlichen Vierertickets auf dem SVP-Flyer sei «aber noch lange keine Zustimmung zum Parteiprogramm der SVP». Gleich sieht es LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein. Sie sagt, die Botschaften der SVP seien zwar «pointiert, aber nicht alle absolut jenseits». Die LDP pflege einfach einen anderen Stil. Ausserdem habe man das bereits bei den Wahlen vor vier Jahren so gemacht. Mit dem Unterschied jedoch, dass damals die SVP noch nicht mit von Partie war.

Auch bei der CVP befürchtet man für den eigenen Kandidaten keine Nachteile: «Wir werben auf unserem Flyer mit unserem Slogan ‹Bürgerlich mit Herz›, der passt auch nicht unbedingt zur Sprache der SVP», sagt Andrea Strahm, Parteipräsidentin der CVP Basel-Stadt. Dass das «Bürgerliche mit Herz» SVP-Wähler verunsichern könnte, glaubt Thüring nicht. Im Gegenteil: «Es zeigt vielmehr, dass wir als Parteien gut zusammenarbeiten.»

Zwei unterschiedliche Wahlen

Die Bürgerlichen betonen auch, dass es im Herbst um zwei getrennte Wahlen geht. Bei den Grossratswahlen stünden die eigenen Botschaften im Zentrum, bei den Regierungsratswahlen die gemeinsame Strategie der vier Parteien. Die Bürgerlichen vertrauen darauf, dass ihre Wähler das unterscheiden können und erkennen, dass es bei den Regierungsratswahlen darum geht, sich gegen Rot-Grün zu verbünden, um eine bürgerliche Mehrheit in Basel-Stadt zu erreichen. Selbst wenn dafür ein CVP-Kandidat vom Flyer der SVP lächeln muss.