Jede Zehnte unterschlägt Ämter

Auch auf kantonaler Ebene tragen Parlamentarier externe Interessen in den Ratsbetrieb. Das bestätigt Otto Hostettler, Co-Präsident von Lobbywatch. Der Verein beobachtet und informiert über die Verbindungen zwischen der eidgenössichen Politik und Verbänden, Branchen oder Vereinen. Lobbywatch setzt sich zwar dafür ein, sämtliche Verknüpfungen offenzulegen, verteufelt sie aber nicht.

Hostettler sagt: «Das Vertreten von Interessen ist einem Milizparlament nötig. Problematisch wird es, wenn persönliche Interessen jenen der Allgemeinheit zuwiderlaufen.» Die heutige Praxis der Selbstdeklaration erachtet er jedoch als ungenügend. Er fordert eine unabhängige Kontrolle der Angaben: «Bei fast jedem zweiten Bundesparlamentarier haben wir Unstimmigkeiten festgestellt. Nicht allen ist böswillige Absicht zu unterstellen, doch es zeigt: Das System hat Lücken.»

Gleiches gilt auch für Basel. Die Grossräte müssen einmal pro Jahr in einem Formular ihre Interessenbindungen angeben und sie dem Parlamentsdienst retournieren. Diese Bestimmung geht auf einen Anzug des früheren SP-Grossrats Roland Stark zurück. Nach der Affäre um Bundesrätin Elisabeth Kopp forderte er, das Basler Parlament zu entfilzen. Künftig sollten die Grossräte ihre Verbindungen offenlegen.

Seinen Vorstoss hat der Grosse Rat am 13. März 1991 mit 59 zu 32 Stimmen abgesegnet. Seit 1992 gilt deshalb auch in Basel die Selbstdeklaration aller Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien von Unternehmungen, Genossenschaften, Vereinen oder Stiftungen. Eine Kontrolle existiert jedoch nicht. Sabine Canton, die Leiterin des Ratsdienst, sagt, der Aufwand dafür wäre schlichtweg zu gross.

Mitgliedschaften bleiben geheim

Die «Schweiz am Wochenende» hat Stichproben gemacht. Dabei zeigte sich: Mindestens jeder zehnte Grossrat gibt seine Mandate nicht vollständig an. Bei Christophe Haller (FDP) fehlt sein Sitz im Genossenschaftsrat der Migros Basel. Felix Eymann (LDP) unterschlägt sein Vorstandsmandat beim Automobilclub ACS, Stephan Luethi (SP) wiederum seines beim VCS.

Luethi, Oswald Inglin (CVP) und David Wüest-Rudin (GLP) deklarieren zudem ihre Vorstandsmandate im Verein «Nie wieder Atomkraftwerke» nicht. SVP-Grossrat Daniel Hettich gibt sein Präsidium beim Handels- und Gewerbeverein Riehen nicht an. Bei Edibe Gölgeli (SP) fehlt das Amt als Präsidentin der Schweizerisch-Kurdischen Gemeinschaft. Die Aufzählung liesse sich weiterführen.

Die «Schweiz am Wochenende» fragte bei den Grossräten nach. Die Antworten fielen unterschiedlich aus. Der Verein habe fast keine Aktivitäten mehr; der Eintritt sei erst kurz erfolgt; ein Austritt stünde bevor. Doch in den meisten Fällen gaben die Grossräte unumwunden zu: «Vergessen».

Das Gesetz sieht zwar vor, dass das Berufsgeheimnis nicht verletzt werden darf, doch Beruf und Arbeitgeber müssen die Grossräte angeben. Das hat durchaus Relevanz: Gleich mehrere Grossräte stehen auf der Payroll von gewichtigen Akteure wie der Uni Basel oder Detailhändler Coop.