Fast alle Gewürze der Weihnachtsbäckerei kommen aus fernen Ländern. Das Interesse am Exotischen sei in Basel kein ausschliesslich modernes Phänomen, sagt Kurator Dominik Wunderlin. Er verweist auf ein Zitat des deutschen Lehrers Karl Gottlob Küttner, der 1776 in Basel weilte: «Der Basler, nicht zufrieden, dass die Natur so viel für ihn getan hat, nimmt die Kunst zu Hülfe, und selbst entlegene Länder müssen seinem Gaumen Befriedigung liefern.»

Die Ausstellung hebt die bedeutende Rolle der Gewürze in der Basler Bäckerei hervor. Der Ingwer etwa, in Europa heute von untergeordneter Bedeutung, war einst Bestandteil des Läggerli und des traditionell dazu servierten Gewürzweins Hypokras. Auch auf die Basler Strassenbenennung hatte die scharfe Wurzel Einfluss: Wo früher die Gewürzhändler handelten, verweist heute der Name «Imbergässlein» auf die frühere wirtschaftliche Geltung des Ingwers.