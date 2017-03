Das Problem ist rasch erklärt und schwierig zu lösen: Nach Riehen führen nicht alle Wege wie nach Rom, sondern von Basel aus eigentlich nur deren zwei. Und einer von den beiden, die Äussere Baselstrasse ist derzeit dicht, weil dort gebaut wird. Der andere ist die Grenzacherstrasse, die aber ebenfalls chronisch verstopft ist. Also muss der gesamte Verkehr, der normalerweise auf der Achse Lörrach-Riehen-Basel und umgekehrt über die Äussere Baselstrasse fliesst, nun einen gewundenen Weg durch einen Teil Riehens nehmen, der sonst vom Durchgangsverkehr eher verschont bleibt.

Nach lauten Reklamationen inklusive gehässiger Vorwürfe an den parteilosen Gemeindepräsidenten Hansjörg Wilde wurde der Grenzacherweg wieder vom Verkehr befreit. Zumindest teilweise. Nun rollt die Blechlawine jeden Abend und jeden Morgen durch die Bettingerstrasse und die Rudolf Wackernagel-Strasse.

Leiden im Quartier

Dort wohnt Gabrielle Bodenschatz, die innert kürzester Zeit 130 Unterschriften gesammelt hat für eine Petition, die Remedur fordert. «Ich habe Verständnis, dass auch andere diesen Verkehr nicht wollen», sagt Bodenschatz, «aber es muss auch eine gewisse Opfersymmetrie geben zwischen Riehens Strassen». Es könne nicht angehen, dass nur weil an einem Ort reklamiert würde, dann andere die gesamte Verkehrslast tragen müssten.

Verschiedene Zuständige

In einem Brief an den Basler Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels bringt Bodenschatz das Problem auf den Punkt: Nur der geringste Teil des Verkehrs von Lörrach nach Basel fliesse über die Zollfreistrasse via Weil am Rhein, wie eigentlich vorgesehen. Offenbar reizt der direktere Weg durch Riehen die Grenzgänger mehr. Trotz einiger Umleitungsschilder am Wegesrand. Bodenschatz fordert darum mehr Informations- und Signalisationsmassnahmen bereits an der Landesgrenze. Vor allem aber hätte sie gerne ein neues Regime auf der Äusseren Baselstrasse: Morgens und abends soll zu Stosszeiten der Verkehr in jeweils eine Richtung möglich sein, das würde ihrer Meinung nach eine gewisse Entlastung bringen.

Der Brief an Wessels ergänzt die Petition, die sich an den Gemeinderat richtet. Denn die Lage ist etwas kompliziert: Nicht alle der betroffenen Strassen sind Gemeindestrassen. Die Äussere Baselstrasse gehört dem Kanton. Gleiches gilt für Teile anderer betroffener Strassen.