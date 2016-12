Emmanuel Ullmann wird den Eindruck nicht los, «dass der Regierungsrat intransparent informiert». Eine rechtzeitige Kommunikation wäre «fair und transparent» gewesen, erklärt der frisch gewählte GLP-Grossrat auf Twitter. Erst am Donnerstag hatte die Basler Regierung mitgeteilt, dass die Dienstwagen-Kaderprivilegien im Justiz- und Sicherheitsdepartement von einem Externen untersucht werden; nachdem dies die «Basler Zeitung» bereits publik gemacht hatte. Der Leitende Berner Staatsanwalt Hans-Peter Schürch ist demnach zum ausserordentlichen Staatsanwalt ernannt worden.

Auslöser war die Strafanzeige eines Privaten, die den Verdacht auf möglichen Steuerbetrug, Urkundenfälschung und Amtsmissbrauch äussert. Um Vorwürfe der Befangenheit zu vermeiden, beantragte die Basler Staatsanwaltschaft der Regierung, die Untersuchungen extern zu vergeben. Diesem Antrag folgte die Regierung schon am 1. November. Die Ernennung erfolgte somit fast vier Wochen vor dem zweiten Wahlgang in die Basler Regierung, bei dem der mit Vorwürfen zur Sache belastete Regierungsrat Baschi Dürr kandidierte. Am Sonntag war der Freisinnige wiedergewählt worden, mit 1800 Stimmen Vorsprung auf Basta-Herausforderin Heidi Mück. Die «BaZ» äussert den Verdacht, die Regierung habe die Wahlen beeinflusst, indem sie die Untersuchung bewusst verschwieg.

Mehr Transparenz erwünscht

Gegen diesen Vorwurf wehrt sich die Regierung: Sie pflege die Einsetzung ausserordentlicher Staatsanwälte nicht zu kommunizieren, «da dies das betreffende Strafverfahren beeinflussen und die Rechte der betroffenen Personen berühren könnte». Der eingesetzte Staatsanwalt sei frei, was er wie kommunizieren will. Damit ist SP-Grossrätin Tanja Soland nicht ganz einverstanden. «Die Regierung hätte transparenter sein dürfen, wenn sich die Untersuchung gegen ein Regierungsmitglied richtet», findet die Präsidentin der grossrätlichen Justizkommission. Aber: Die Regierungswahl sei deswegen nicht beeinflusst worden. Der grundsätzliche Sachverhalt sei der Öffentlichkeit ohnehin bekannt gewesen. Die Strafanzeige ändere nichts und sei daher nicht relevant.

Gar kein Problem im Vorgehen der Regierung kann LDP-Grossrat André Auderset erkennen: «Dass ein ausserordentlicher Staatsanwalt ernannt wurde, ist normales Vorgehen, wenn sich ein Regierungsmitglied oder hohe Kader mit einer Strafanzeige konfrontiert sehen», sagt das Mitglied der Justizkommission. Damit werde jeder Anschein von Befangenheit vermieden. Und: Über die Berechtigung der Strafanzeige sei damit nicht das Geringste gesagt. Es sei vielmehr durchaus denkbar, dass eine Nichtanhandnahme oder Einstellung des Verfahrens verfügt werde. Auderset: «In der Öffentlichkeit wäre dies aber nur schwer zu vermitteln gewesen.»

Da kann ja jeder Anzeige erstatten

Naturgemäss stellt sich auch FDP-Präsident Luca Urgese vor seinen Regierungsrat: «Die Regierung hat richtig gehandelt. In den USA hat die Untersuchung des FBI gegen Hillary Clinton das Wahlergebnis wahnsinnig beeinflusst. Im Nachhinein musste das FBI zurückkrebsen.» Schliesslich könne ja jeder eine Strafanzeige erstatten. Zudem: Ein Auftrag an einen externen Staatsanwalt sei auf der Hand gelegen. Die Anzeige sei ja ohnehin bereits öffentlich bekannt gewesen. Damit könne eine solche Bekanntgabe die Chancen eines Regierungskandidaten massiv beeinträchtigen, ergänzt Auderset, obwohl nichts Neues passiert sei. «Konsequent weitergedacht, könnten solche Anzeigen in Zukunft ein Instrument des Wahlkampfes werden», warnt der LDP-Grossrat.

Wie Schürch selber klar stellt, stehe noch gar nicht fest, ob eine eigentliche Strafuntersuchung eingeleitet wird. Zunächst will der ausserordentliche Staatsanwalt vorabklären, ob genügend Anhaltspunkte für Straftatbestände vorliegen; falls nicht, komme es zu einer zur Nichtanhandnahme. Für diese Vorabklärungen brauche er noch etwa eine bis zwei Wochen, sofern nicht noch zusätzliche Unterlagen nötig werden. Den Entscheid über das Einleiten einer Strafuntersuchung will Schürch mitteilen. Im Übrigen handle es sich bei den meisten Vorwürfen um Offizialdelikte; sie wären also auch ohne die Anzeige zu untersuchen gewesen.