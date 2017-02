Auf seine Voten darf man gespannt sein, denn Jeremy Stephenson ist ein Senkrechtstarter. Neugewählt tritt er gleich das Erbe von Conradin Cramer an und übernimmt das Präsidium der Baurechtskommission (BRK). Zumindest wurde er von der Fraktion vorgeschlagen. Dass das Traditions-Präsidium der LDP angegriffen wird, ist unwahrscheinlich. Die BRK gehört zu den wichtigsten Kommissionen im Grossen Rat, juristisches Know-how ist in diesem Job fast zwingend. Stephenson bringt das mit: Von 1987 bis 2009 war er Präsident am Basler Strafgericht, ab 2010 ausserordentlicher Richter am Appellationsgericht.

Vom politischen Profil würde er auch in die SVP passen: sehr wirtschafts-, aber überhaupt nicht gesellschaftsliberal, «Law and Order» statt Sozialstaat und eine restriktive Migrationspolitik. Was ihn ein wenig stärker von rechts in die Mitte rücken lässt, ist seine Offenheit gegenüber der EU.

Gianna Hablützel-Bürki (SVP)