«Man muss sich darauf einstellen, dass das für viele Binninger wichtige 2er-Tram nicht mehr an den Bahnhof SBB fahren kann», befürchtete ein Leserbriefschreiber in der gestrigen bz. Er führt den möglichen Wegfall dieser Direktverbindung zum Bahnhof als Argument gegen den Bau des Margarethenstichs auf, der Tramverbindung zwischen Binninger Dorenbach und Basler Margarethenstrasse. Dort soll in Zukunft der 17er fahren, damit Pendler aus dem Leimental rascher zum Bahnhof SBB kommen. Gegen das Bauprojekt ist im Baselbiet das Referendum ergriffen worden (die «Schweiz am Wochenende» berichtete).

Die Befürchtung des Leserbriefschreibers: Wenn der 17er eine neue Verbindung vom Leimental zum Basler Bahnhof schafft, dürften ab Binningen Überkapazitäten entstehen. Dann fahren nämlich zwei Linien zum SBB, ab Margarethenstrasse sogar auf dem gleichen Trassee.

Zudem soll nach dem Bau des neuen Gleisabschnitts der 17er nicht nur zum Bahnhof SBB führen, sondern weiter zum Badischen Bahnhof – über exakt die Strecke, die der 2er derzeit bedient, nämlich über Wettsteinbrücke und Messeplatz. Der 2er droht also auch hier überflüssig zu werden. Dabei liegt er zumindest für die Bewohner des westlichen Teil Binningens attraktiver als der 17er, beziehungsweise der 10er.

Mit dem 16er ins Kleinbasel

Eine alternative Routenführung für den 2er ist schwierig auszudenken. Würde man ihn von Binningen her ab Markhalle geradeaus zur Heuwaage und zur Schifflände führen, hätte Binningen zwar eine direkte Verbindung in die Innenstadt. Doch die Strecke Barfüsserplatz-Schifflände ist bereits stark überlastet. Zudem gelangt man jetzt schon von Binningen direkt an die Schifflände und an den Claraplatz, nämlich mit der Buslinie 34.

Sind die Sorgen des Leserbriefschreibers also berechtigt, hat der 2er keine Zukunft? Bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB), die die Line betreiben, winkt man ab. «Der 2er bleibt auch mit dem Margarethenstich unverändert bestehen», hält Mediensprecherin Claudia Demel fest. Der 17er werde nämlich nur zu den Hauptverkehrszeiten und am Samstag über den Margarethenstich zum Bahnhof fahren.

Das Doppelangebot des 2ers und des 17ers zwischen den beiden Bahnhöfen soll also genau dann bestehen, wenn die Nachfrage hoch ist. Ansonsten verkehre der 10er wie bisher über Heuwaage und Bankverein, erklärt Demel. Wer ausserhalb der Stosszeiten von Binningen direkt zum Bahnhof SBB will, muss immer noch den 2er nehmen. Gänzlich unverändert soll zudem der 34er verkehren.

Das Nachsehen könnten hingegen Pendler aus dem Leimental ins Gebiet Klybeck haben. Bisher kamen sie zu Stosszeiten mit dem 17er direkt zur Arbeit. Nach dem Bau des Margarethenstichs werden sie umsteigen müssen. Allerdings fährt dann nicht nur der 8er Richtung Kleinhüningen, sondern neu auch der 16er.