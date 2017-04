Ein 73-jähriger Autofahrer war in Richtung Landesgrenze unterwegs, als er gegen 14.15 Uhr aus noch unklaren Gründen aus der Spur geriet. Sein Wagen krachte frontal in das andere, korrekt stadtwärts fahrende Auto, in dem zwei Personen sassen. Alle drei Verletzten wurden hospitalisiert.

Die Untersuchungen laufen. Der Grenzübergang «Zoll Otterbach» musste während der Bergung und Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.