Sein Debüt als Drummeli-Regisseur war ein Flop. Laurent Gröflin hat zu viel Neues riskiert. Damit hört er aber nicht auf: Auch 2017 gibt es Veränderungen.

Herr Gröflin, warum tun Sie sich das an und führen wieder Regie?

Laurent Gröflin: Warum sollte ich das nicht tun (lacht)?

Das Drummeli 2016 wurde total verrissen. Mit dieser Vorfasnachtsveranstaltung dürfe man nicht experimentieren, zu wenige Pointen...

Wir haben Neues ausprobiert und das hat für Wirbel gesorgt. Die Lust, das Drummeli weiterzuführen, ist bei mir aber so gross, dass ich mich nicht von den Kritiken abhalten lasse. Schlimmer kann die Kritik sowieso nicht werden.

Wie sind Sie mit der teilweise harten Kritik umgegangen?

Es gab sehr wohl inhaltlich berechtigte Kritik, aber auch solche, die ich unter der Gürtellinie ansiedeln würde. Wenn Leute im Publikum Affengeräusche von sich geben, sobald ein Schwarzer die Bühne betritt, hat das für mich mehr mit Rassismus als mit Kritik zu tun.

Welche Art Kritik war konstruktiv?

Wir haben zu viel auf einmal geändert. So haben wir etwa versucht, von der für die Fasnacht typischen Pointiertheit wegzukommen. Das war keine gute Idee, das Drummeli ist kein klassisches Theater. Wir waren zu wenig bissig und zu beobachtend. Nach wie vor bin ich aber überzeugt, dass sich das Drummeli verändern darf, wie es das schon vor mir stets getan hat. Sonst gäbe es immer noch einen hochdeutschen Prolog und Frauen dürften nicht teilnehmen.

Wie sieht das Drummeli 2017 aus?

Die Rahmenstückli werden sicher wieder pointierter und fasnächtlicher.

Als das Comité bekannt gab, dass es an Ihnen festhält, sagte es, man wollte zurück zu einem traditionellen Programm. Gleichzeitig machen neu Wägeler mit. Ein Widerspruch.

Was ist ein traditionelles Drummeli? Für Leute, die in den 70ern erstmals dabei waren, ist Tradition etwas anderes als für jene, die jetzt jung sind. Das Comité will kein Drummeli wie 1914.

Und Sie wollen mit den Wägelern wieder unbedingt eine Neuerung?

Vor einem Jahr haben wir auf der Ebene des Theaters experimentiert, das war etwas anderes. Die Wägeler aber haben ultimativ mit Fasnacht zu tun. Darum möchten wir sie dabei haben.

Die Balkonszene beispielsweise ist Tradition. Sie haben diese gekippt. Führen Sie nun wieder eine ein?

Die Balkonszene entstand in einer Zeit, als der Daig quasi von oben herab mit dem Volk sprach. Wir werden uns also mit Fragen beschäftigen wie: Wer hat heute die Rolle des Daig? Wer ist das Volk? Wir haben Ideen, wie die Balkonszene modern umgesetzt werden könnten, die bleiben aber noch geheim.

Sie könnten aber verraten, welche Rolle die Wägeler haben werden.

Das sehen Sie dann am Drummeli!

Nehmen Ihre Kollegen vom Theater Sie noch ernst, jetzt, wo Sie beruflich im Fasnachtsmetier tätig sind?

Meine deutschen Kollegen haben keine Ahnung von Fasnacht (lacht). Ernsthaft: Mein Engagement beim Drummeli schadet mir als Theaterregisseur nicht. Es ist eher so, dass Berufskollegen total überrascht sind von den Dimensionen eines Drummelis. Die vielen Leute auf der Bühne, der Aufwand dahinter, das hat etwas Faszinierendes für sie.

Seit langem verbringen Sie wieder einmal viel Zeit am Stück in Basel. Wie erleben Sie ihre Heimatstadt?

Basel ist eine Grossstadt in Kleinformat und sehr offen. Aber manche Dinge betrachte ich kritisch, die ständige Angstmacherei gewisser Politiker beispielsweise. Da muss ich sagen: Schaut über den Tellerrand hinaus! Es ist schön hier. Ihr müsst keine Angst haben!

Sie sagten einst, andere Leute wüssten besser als Sie, wie man ein Drummeli inszeniere. Würden Sie das heute immer noch so sagen?

Nach meinem ersten und vor dem zweiten Drummeli weiss ich es jetzt sicher besser als viele.